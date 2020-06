Daarom zie je vandaag zoveel zwarte vierkanten op Instagram

Je hebt het vast al gemerkt terwijl je door Instagram scrolde: iedereen post vandaag precies een zwart vierkant? Maar waarom eigenlijk?

In Amerika is het al enkele dagen zeer onrustig na de dood van de zwarte man George Floyd. Hij kwam om het leven nadat een blanke agent zijn knie op de nek van George had gezet tijdens diens gewelddadige arrestatie. Floyd werkte nochtans goed mee, was ongewapend en riep meerdere malen dat hij niet meer kon ademen. Voor de zwarte gemeenschap in de Verenigde Staten was dit de druppel die de emmer deed overlopen en braken er talloze protesten uit.

#BlackOutTuesday

Die protesten kunnen rekenen op heel wat steun van celebrities, organisaties en burgers, onder andere op Instagram. Gebruikers postten een zwart vierkant met de hashtag #BlackOutTuesday, waarmee ze willen zeggen dat ze vandaag stil willen blijven staan bij racisme en gaan ze letterlijk op zwart.

De hashtag werd bedacht door enkele grote labels uit de muziekindustrie.

Dit bericht bekijken op Instagram #PullUp #BlackoutTuesday Een bericht gedeeld door SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty) op 1 Jun 2020 om 7:29 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Aster Nzeyimana (@asternzey) op 2 Jun 2020 om 2:17 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Eva Mouton (@eva_mouton) op 2 Jun 2020 om 1:12 (PDT)