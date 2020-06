BIZAR. Tiener in rolstoel pleegt gewapende overval (video)

Een 19-jarige, mindervalide jongeman moet wel heel wanhopig geweest zijn in deze barre tijden en besloot om het criminele pad op te gaan. De doofstomme tiener legde een papiertje op de toonbank van een diamantzaak in Brazilië en hield de winkelbediende onder schot. Pittig detail is de manier waarop hij de overval uitvoerde: in een rolstoel, met een neppistool geklemd tussen zijn blote voeten.

De bewakingscamera’s die het incident vorige maandagnamiddag op tape vastlegden tonen een tragisch beeld van de overval: een tiener in een rolstoel bolt een diamantzaak in Canela, Rio Grande binnen en snuistert tien minuten rond. Een argeloze klant had de jongeman al wat geld toegestopt, in de veronderstelling dat hij aan het bedelen was.

“Geef mij alles”

De winkelbediende voelde net “enige sympathie” naar de jongen, toen hij van hem plots een briefje onder de neus geschoven kreeg. Vervolgens klemde de doofstomme tiener een vuurwapen tussen zijn blote voeten – een plastic speelgoedexemplaar, zo bleek achteraf – en richtte het op de geschrokken bediende.

Op het papiertje, later vrijgegeven door de politie, stond te lezen: “Geef mij alles. Sla geen alarm.” Volgens lokale media zag een voorbijganger alles gebeuren en belde de politie. Bij aankomst werd de dader, die deels verlamd is door een hersenbeschadiging, gearresteerd en bleek hij ook nog een mes op zak te hebben. Hij werd verhoord in aanwezigheid van een familielid en later weer vrijgelaten. Er loopt een onderzoek naar de mislukte overval.