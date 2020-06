BIZAR. Koppel wil grootste orgie ooit houden na lockdown

Wat zijn jouw plannen voor na de lockdown? Ga je op bezoek bij vrienden of ga je op reis? Of denk je toch eerder aan een orgie? Dat is althans het plan van een Amerikaans koppel, dat de grootste orgie ooit wil houden wanneer de lockdown voorbij is.

De 25-jarige Bob en 26-jarige Alyssa wilden in eerste instantie mensen gewoon aan het lachen brengen en plakten hun buurt vol met flyers. Maar het koppel ontving meer dan 80 aanvragen en besloot om dan maar écht een orgie te organiseren.

Sexy thema

De orgie kreeg ook een thema: ‘The Avengers’, een filmreeks over onder andere Iron Man, Captain America, Thor en de Black Widow. “Hierdoor kan iedereen creatief uit de hoek komen en kunnen we maskers dragen”, legt Alyssa uit. “We houden ook van spandex, bodysuits en panty’s waardoor het ons een gemakkelijk en sexy thema leek.”

Alyssa en Bob vermoeden dat hun appartement wat te klein zal zijn voor de orgie, maar ze gaan er resoluut voor: “We gaan er sowieso iets van maken, hoe groot het ook wordt.” Pittig detail: het is meteen de allereerste orgie voor het koppel.