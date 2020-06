BIZAR. Ook katten doen aan social distancing (foto’s)

Social distancing, het is een maatregel waar we als mens weleens moeite mee durven te hebben. Voor velen is het erg moeilijk om voldoende afstand te houden en overheden en organisaties allerhande hebben al heel wat voorbeelden gegeven om die verplichte anderhalve meter concreter te maken: een winkelkar, vijf pizzadozen, een schaap… De gekste voorbeelden passeren de revue.

Ook de winkels zelf doen alles wat ze kunnen om ervoor te zorgen dat klanten voldoende afstand bewaren, zeker wanneer ze aanschuiven voor de kassa. Ze maken daarvoor vaak gebruik van stikkers, die op de grond worden geplakt en die klanten tonen waar ze moeten staan.

Drie op een rij

Ook een lokale winkel in Quezon City in de Filipijnen maakt gebruik van zulke stikkers. Door middel van cirkels weten klanten hoeveel afstand ze moeten behouden. Maar nu blijkt dat niet alleen mensen die regels opvolgen. Ook de straatkatten uit de buurt houden zich aan de social distancing-regels. De local Coleen Joice Aquino deelde een foto van het opvallende tafereel op Facebook en de beelden werden sindsdien al talloze malen gedeeld. Alle katten zitten namelijk netjes zoals het hoort in hun eigen cirkel, terwijl ze ogenschijnlijk hun beurt afwachten.