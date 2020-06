19 coronadoden, 136 nieuwe besmettingen

In de afgelopen 24 uur werden 25 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Er stierven tevens 19 mensen aan het longvirus. Dat blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano.

De coronacijfers blijven dalen. Gisteren werden er 136 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Dat zijn er 59 minder dan de dag voordien. In het totaal werden 58.517 Belgen besmet met het coronavirus.

In het afgelopen etmaal werden 25 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Tegelijkertijd mochten 32 mensen de Belgische ziekenhuizen verlaten. In het totaal liggen er nog 807 coronapatiënten in de hospitalen, onder wie 163 op intensieve zorgen (-5). 83 patiënten moeten beademd worden (-1).

Jammer genoeg stierven in de afgelopen 24 uur 19 mensen aan het longvirus. Dat brengt het totale aantal coronadoden in ons land op 9.486.