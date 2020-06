13-jarige Genkenaar die 42 dagen geleden ontvoerd werd, is vrijgelaten

Een jongen die eind april thuis ontvoerd werd, is zondagnacht na 42 dagen bevrijd. Het gaat om een van de langstdurende ontvoeringen in de Belgische geschiedenis.

De 13-jarige zoon van een beruchte familie in Genk werd in de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 april door gewapende en gemaskerde mannen ontvoerd in zijn ouderlijke huis in Genk. De familie was in het verleden betrokken bij drugsonderzoeken, dus gingen de onderzoekers er aanvankelijk van uit dat er een link was met het drugsmilieu. Het gebeurt immers vaker dat bendes familieleden van andere bendes ontvoeren als er afspraken niet nagekomen worden. Maar aangezien de ontvoerders in dit geval miljoenen euro’s losgeld vroegen, gaat het vermoedelijk om een zuiver criminele ontvoering.

Verdachten opgepakt

Wekenlang werd tussen de familie en de ontvoerders onderhandeld. Zondagnacht kwam daar een einde aan en werd de jongen na 42 dagen vrijgelaten. De politie arresteerde meerdere verdachten. Of er uiteindelijk losgeld betaald werd, is niet duidelijk.

Een van de langste ontvoeringen

De ontvoering gaat de Belgische geschiedenisboeken in als een van de langste ooit. Sabine Dardenne werd in 1996 80 dagen lang vastgehouden door Marc Dutroux. En in 1992 zat Anthony De Clerck, de zoon van textielmagnaat Jan De Clerck die in februari 1992 werd ontvoerd, 32 dagen vast.