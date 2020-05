Woeste menigte keert zich tegen vrouw zonder mondmasker: “Ga godverdomme weg!” (video)

In Staten Island, New York ging het er in een winkel stevig aan toe. Enkele klanten mét mondmasker keerden zich er tegen een dame die zonder bescherming haar inkopen aan het doen was.

Aan klare taal geen gebrek. “Ga godverdomme weg”, klinkt het haast in koor. En ook de gebruikte handgebaren zijn niet voor interpretatie vatbaar.

Ene @McauleyHolmes deelde de beelden, die hij zelf gevonden had op Reddit, op Twitter. Daar werden ze in geen tijd meer dan 6 miljoen keer bekeken. “Maskers zijn belangrijk in de strijd tegen de verspreiding (van het coronavirus, red.). Eentje dragen is dan ook een teken van respect naar anderen toe. ‘t Is begrijpelijk dat mensen zo heftig reageerden, zeker in een zwaar getroffen regio als Staten Island”, laat hij weten. Ook is het dragen van mondbescherming daar verplicht wanneer social distancing niet gegarandeerd kan worden.

Staten Islanders with masks drive out non-mask wearing person in grocery store. #Coronavirus pic.twitter.com/iPQwk7lD9y — McAuley (@McauleyHolmes) May 25, 2020

Bron: zita.be