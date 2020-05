Vrouwen worden milder beoordeeld, maar dat leidt ook voor hen tot genderongelijkheid

Vrouwen worden op de werkvloer vaak milder beoordeeld door hun baas, die meestal niet helemaal eerlijk is over hun ware capaciteiten. Die zogenaamde leugentjes om bestwil leiden echter tot genderongelijkheid en verhinderen op lange termijn dat ze promotie maken.

Volgens een impliciete, maar algemene norm worden vrouwen vaak vriendelijker en voorzichtiger behandeld dan mannen. Dat is volgens Amerikaanse menswetenschappers al van in de jeugd zo, hoewel dat niet noodzakelijk positief is. Lily Jampol en Vivian Zayas van de Cornell-universiteit in New York stellen namelijk dat ze daardoor minder waardevolle feedback krijgen, wat op termijn veel nadeliger is. Hun onderzoek werd deze maand gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Personality and Social Psychology Bulletin’.

Positieve maar gelogen feedback

Het onderzoek van Jampol en Zayas bestond uit twee studies. In de eerste moesten enkele deelnemers beoordelingen lezen van een onbestaande manager aan een personeelslid dat duidelijk ondermaats presteerde. Hierbij waren er zes feedbackopties op een schaal gaande van absolute eerlijkheid en dus een negatief oordeel, naar een positieve maar complete leugen dat de werknemer goed werk leverde.

De proefpersonen moesten het geslacht bij elk oordeel raden en 93% vermoedde dat een mannelijk personeelslid de hardste kritiek te verduren kreeg, tegenover slechts 7% die dacht dat het om een vrouw ging. Aan het andere uiterste van het continuüm was het juist omgekeerd. Hierbij veronderstelde 67% dat er een vrouw beoordeeld werd, terwijl 33% aan een man dacht. Zayas concludeert hieruit dat de deelnemers dachten dat vrouwen veel milder beoordeeld werden.

In de tweede studie werden die percepties ook in de praktijk uitgetest. Nu moesten de proefpersonen namelijk zelf een oordeel vellen over de essays van een ingehuurde mannelijke en vrouwelijke student. Er werd hen verteld dat ze directe feedback moesten geven aan de jonge man en vrouw, omdat ze hun werkstukken wouden insturen voor een wedstrijd. De essays waren op vijf minuten geschreven en dus van heel matige tot slechte kwaliteit, waardoor ze objectief gezien zeker niet hoger zouden scoren dan de helft.

Het resultaat was dat de proefpersonen de jongen terechtere, maar nog steeds constructieve feedback gaven, die in lijn lag met de uitgedeelde score. Bij het meisje was het echter een heel ander verhaal. Zij kreeg veel positievere commentaar en een puntentotaal dat 5 tot 10% hoger was. Hoewel de essays even slecht waren, waren de deelnemers ongeacht hun geslacht dus milder en logen ze over de echte kwaliteit.

Betrouwbare feedback maakt ons beter

Zayas noemt de resultaten opmerkelijk en stelt dat ze verre van positief zijn. Feedback is volgens haar essentieel om uit te leren. Als die echter niet betrouwbaar is, worden vrouwen niet uitgedaagd om zich aan te passen of beter hun best te doen. Daardoor is de kans veel kleiner dat ze uit hun fouten leren en groei doormaken.

Bovendien zal de incorrecte feedback er op lange termijn voor zorgen dat vrouwen minder snel promotie maken, juist omdat ze niet verbeteren. Aangezien werknemers er zich ook zelf vaak van bewust zijn als ze ondermaats presteren, kunnen de tegenstrijdige signalen van de baas hen juist onzekerder maken. Overdreven vriendelijkheid en voorzichtigheid leidt er dus uiteindelijk toe dat de vrouw toch verliest. Zayas heeft maar één raad voor werkgevers: eerlijkheid duurt het langst. Het is niet enkel goed voor hun eigen geweten, maar komt vooral ook hun werknemers ten goede.