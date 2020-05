Voel je verliefdheid of angst? Dit is waarom de gevoelens zo hard op elkaar lijken (video)

Ging je tijdens een afspraakje al eens met je date naar een horrorfilm kijken en voelde je je hartslag stijgen? Volgens twee Amerikaanse onderzoekers is het goed mogelijk dat die opwinding niet te wijten was aan verliefdheid, maar aan angst. Uit hun studie blijkt namelijk dat we angstgevoelens het vaakst verwarren met liefde.

Als je met je date gezellig koffie gaat drinken, zou het wel eens kunnen gebeuren dat je je kortademig voelt en je hartslag de hoogte in gaat. De kans is groot dat dat niet aan je gesprekspartner ligt, maar aan de cafeïne. Onderzoekers noemen dit fenomeen de ‘misattribution of arousal’, wat betekent dat je de opwinding die je voelt, toeschrijft aan de verkeerde oorzaak. Ook bij angst komt dit heel vaak voor, waardoor het ideale afspraakje misschien wel het bekijken van een horrorfilm is. Niet zo’n fan van enge films? Een stevige wandeling heeft hetzelfde effect door de inspanning bij het bewegen.

Een gevaarlijke ontmoeting is opwindend

Als we angst voelen, zoeken we in onze omgeving naar een verklaring voor deze emotie. Het is echter mogelijk dat we in ons onderbewustzijn de oorzaak van een hoge hartslag of verhoogde alertheid door angst verkeerd aanzien voor verliefdheid, afhankelijk van de context.

Om die hypothese uit te testen, voerden twee Amerikaanse psychologen, Donald G. Dutton en Arthur P. Aron, een experiment uit. Ze lieten een ontmoeting tussen een man en vrouw plaatsvinden in twee scenario’s: op een smalle en wankele brug of een brede en robuuste brug. In beide gevallen vroeg de vrouwelijke proefpersoon aan haar date om verhalen te vertellen bij dubbelzinnige afbeeldingen. Daarna vertrok ze en vroeg ze hem om haar te bellen als hij nog vragen had.

De man op de gevaarlijke brug vertelde verhalen die meer seksueel getint waren en had bijna 40% meer kans om de vrouw achteraf op te bellen. Dit wijst er volgens de onderzoekers op dat ze de opwinding van angst verwarden met die van verliefdheid en de vrouw daardoor aantrekkelijker vonden.

De keerzijde van de medaille

Je kan nu wel denken dat het een goed idee is om een gevaarlijke date te organiseren op een wankele brug, maar daar wacht je best nog even mee. Er is namelijk ook een keerzijde van de medaille aan de misattribution of arousal. Als één van de twee personen op het afspraakje zijn date onaantrekkelijk vindt, kan de opwinding door angst de situatie ook negatief beïnvloeden. Bijgevolg kan dat de potentiële partner nog minder aanlokkelijk maken in zijn of haar ogen.

In het andere geval hoeven we volgens de onderzoekers niet bang te zijn dat onze date ons zal laten vallen als die beseft dat hij of zij angst met liefde verwarde. Zelfs nadat dat misverstand is uitgeklaard, is het nog altijd mogelijk dat er verliefdheid optreedt. Verder onderzoek toonde immers aan dat seksuele opwinding een automatisch cognitief proces is, waardoor het voorkomt ongeacht op welke bron van spanning personen focussen.