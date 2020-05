Last van quarantainekilo’s? Zo kan je detoxen

Het maandenlang thuiszitten doet weinig goeds voor ons lichaam. Veel mensen sporten minder, eten meer en komen niet aan die aanbevolen 10.000 stappen per dag. Het resultaat? De quarantainekilo’s vliegen erbij.

Je wilt het niet, maar het gebeurt. Langzamerhand verlies je de controle om gezond te eten en de motivatie om te sporten. Logisch ook, want je mist je sportschool, yogavriendinnen en routine. Het sluipt er gemakkelijk in als de structuur wegvalt en je ineens op jezelf aangewezen bent.

Hoe komt het dat jouw lovehandles nu iets te veel ‘love’ hebben? Waar je normaal een stuk moet fietsen of lopen, hoef je ‘s ochtends niet eens meer de deur uit om naar je werk te gaan. En waar je voorheen ‘s avonds ging sporten, moet je nu ook nog eens de moed vinden om (vaak in diezelfde ruimte waar je al de hele dag hebt gezeten) een online sportklasje te gaan volgen. Los van wat de onderbuurman daarvan vindt, heb je daar zelf waarschijnlijk ook weinig zin in.

Meer snoepen

Naast het minder (intensief) bewegen, eet je misschien ook meer en ongezonder. Uit onderzoek is gebleken dat een vijfde van de Nederlanders meer is gaan snoepen en 11% geeft aan meer alcohol te zijn gaan drinken sinds de coronacrisis. En dat snappen we wel!

Doordat je ineens veel thuis bent, kun je sneller iets lekkers pakken – iets wat je normaal gesproken niet mee naar je werk zou nemen. En er is geen collega in de buurt, die jou raar aankijkt als je die hele reep chocola achter elkaar opeet. Of om 3 uur ‘s middags al dat glas wijn inschenkt.

Tijd om je lichaam te resetten

Om het lichaam een kickstart te geven voor een gezondere levensstijl, doen veel mensen in het voorjaar een detox. Maar nu, in coronatijd, zijn de sapkuurtjes bijna niet aan te slepen! De slowjuicery’s kunnen de aanvragen amper aan, aangezien veel mensen blijkbaar behoefte hebben aan een flinke reset. Want dat is wat het met je doet.

Verwacht geen kilo’s af te vallen. En trap niet in de marketingtrucs van detox-bedrijven, die vertellen dat je regelmatig je lichaam moet ‘ontgiften’. Dat kan je lichaam prima zelf, tenzij je batterijen eet.

Het is voornamelijk een mentaal proces, waarbij je wordt geconfronteerd met de kwaliteit en de kwantiteit van je voedingspatroon.

Verschillende wegen naar een gezondere lifestyle

Dus als jij wel een mentaal steuntje in de rug (of eerder trap onder je kont) kunt gebruiken, dan heeft zo’n sapkuur best wel nut. Je gaat inzien dat je best wel rechtop blijft staan, als je eens een paar dagen wat minder eet. En dat je dus niet aan elke hongerprikkel hoeft toe te geven.

Nu zijn er ook nog talloze andere manieren van detoxen. Darmspoelingen, kleibehandelingen, alkalische kuren, je kunt het zo gek niet bedenken. Maar er is helemaal geen reden om jezelf zo te martelen. Uiteindelijk reinig je je lichaam het beste met goed eten.

Als je een gezonder voedingspatroon wilt, kun je ook gewoonweg meer groenten toevoegen aan je dieet. Of experimenteren met intermittent fasting, waarbij je alleen een bepaald deel van de dag niets eet en alleen water of sapjes drinkt.

Beslis waar jij behoefte aan hebt en wat voor jou haalbaar is. Uiteindelijk is dat voor iedereen anders en is die zoektocht naar balans een persoonlijk proces.

Detoxen? Doe het veilig

Wil je toch liever aan de detox? Houd dit dan goed in je achterhoofd: