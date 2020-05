Droogte in ons land: met deze simpele tips verminder je je waterverbruik

Na de coronacrisis komt nu een ander gevaar op ons af: de droogte. Een doorweekte februari en maart konden het dorre mei niet redden. Wie abnormaal veel water verbruikt, zal daar dan ook meer voor betalen. Hoe kan je je waterverbruik verminderen?

Langdurige droogtes zouden de komende jaren meer en meer voorkomen. Om waterverspilling tegen te gaan, zullen mensen ook meer betalen voor extra hoog verbruik. Huishoudens verorberen dan ook een derde van de globale waterconsumptie. Daarom zijn hier enkele tips om je waterverbruik binnen perken te houden:

Plasje op een andere plek

De grootste slokkop? Het witte porseleinen zitbankje waar je de meeste van je ladingen lost! Met enkele kleine aanpassingen in het kleinste kamertje kan je al heel wat water besparen. Verklein bijvoorbeeld de spoelbak van je toilet door er een baksteen in te leggen of installeer een spaarknop of stoptoets. Een tip die eigenlijk allang geen tip meer zou mogen zijn: plas ’s ochtends in je douche. Je bespaart er een spoelbeurt mee, wat jaarlijks neerkomt op zo’n 10.000 liter water.

Lijdt even kou en betaal je niet blauw

Terwijl je je plasje staat te doen in de douche, kan je ook even nadenken hoe je daar minder water laat vloeien. Ten eerste krijg je alvast een schouderklopje, want een douche nemen is stukken beter dan languit in je eigen vuil te baden. Bij een bad verbruik je al snel zo’n 150 liter water. Tijdens een douche is dat slechts 40 liter, maar toch kan ook dat nog naar beneden.

Om zelf zo weinig mogelijk verschil te merken, kan je een spaardouchekop installeren. Draai tijdens het inzepen de kraan even dicht – geen gemaar, die kou kan echt wel héél even trotseren. Verder kan je ook een douchetimer gebruiken: een minuut minder douchen is goed voor twaalf emmers minder aan waterverbruik.

Kleine wasjes, grote wasjes

Je borden, kommen, pannen en kleren met de hand wassen: waarschijnlijk is het niet je favoriete karweitje. Toch verbruik je er een stuk minder water mee dan met gulzige machines als een vaatwasser of wasmachine. Als je een van beide toestellen koopt, doe je er goed aan om op het waterverbruik te letten. Eenmaal in je bezit, zet je de vaatwasser of wasmachine best enkel op wanneer die propvol zit.

Zit je met een oude knar van een wasmachine? Dan is die misschien eens aan vervanging toe: een sterk verouderd toestel kan namelijk tot 170 liter water verbruiken per beurt, in plaats van de gewoonlijke 60 liter.

Vele handen maken licht werk én minder droogte

Ten slotte kunnen we ook tijdens andere huishoudactiviteiten ons steentje bijdragen. In de keuken kan je het water dat je gebruikt om groenten en fruit te wassen opvangen en later gebruiken om de planten water te geven. Je auto een flinke beurt geven? Dat doe je beter met een emmer water en een spons in plaats van met de tuinslang of hogedrukreiniger.

Zoals je ziet: er zijn eindeloos veel opties om je waterverbruik naar beneden te brengen. Zoek dus gerust zelf nog naar eigen tips, zo heb je weer een volgende activiteit om eventueel je dagen mee te vullen. Zowel je portefeuille als je medemens zal je dankbaar zijn.