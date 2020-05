Seksueel fantasme met machetes gaat de mist in in Australië

Een Australiër die de opdracht had gekregen gewapend met een machete in een woning binnen te dringen om een klant vast te binden en met een bezem te strelen, is door een rechtbank onschuldig verklaard, nadat hij zich van adres had vergist.

Terrence Leroy uit Sydney en een collega trokken op een zondagmorgen in juli naar een woning in Goolgowi, op het platteland, om de seksuele fantasmen van een klant te bevredigen die hen via Facebook had gecontacteerd, zo blijkt uit documenten die de districtsrechtbank van Nieuw-Zuid-Wales vrijgaf. Nadat ze het huis waren binnengedrongen, stak de bewoner, die nog in bed lag, het licht aan en zag hij de twee mannen met machetes in zijn slaapkamer staan. Een van de twee besefte de vergissing, bood zijn verontschuldigingen aan en schudde de man de hand.

Vastbinden

Op het proces zei de advocaat van Leroy dat zijn cliënt niet de bedoeling had iemand te intimideren. “Hij had een contract om een halfnaakte man in ondergoed vast te binden en met een bezem te strelen”, zei de advocaat. Na de miskleun was het duo met hun chauffeur naar het juiste adres gereden, waar de klant ontbijt voor hen maakte in plaats van zijn seksuele fantasie in vervulling te laten gaan, en waar Leroy in slaap viel op de sofa. Ondertussen had de bewoner van het andere huis de politie gebeld. De klant was volgens de rechtbank bereid 5.000 Australische dollar (3.000 euro) te betalen als het seksuele spel “echt goed” was geweest.