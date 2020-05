Open Vld-politica geeft Dries Van Langenhove lik op stuk na ongepaste tweet (foto)

Alexandra D’Archambeau (Open Vld) heeft Dries Van Langenhove van antwoord gediend met een krachtige foto nadat hij ongepast reageerde tijdens een twitterdiscussie met een jonge vrouw.

Tijdens een verhitte discussie over George Floyd (de zwarte man die maandagavond verstikt werd tijdens een politie-interventie in Minneapolis; red.) antwoordde Dries Van Langenhove het volgende op een tweet van een 19-jarige vrouw: “Dit weekend wordt het ideaal barbecueweer. Jij daarentegen, skipt precies best een paar barbecues”.

Het 27-jarige Vlaams Belang-parlementslid lokte met dat antwoord heel wat gedegouteerde reacties uit. “Excuseer? Vindt u dit gepast taalgebruik voor iemand met een voorbeeldfunctie?”, “Respectloos is dit. Een volksvertegenwoordiger onwaardig”, en “Oooh ja, bodyshamen! Uw gedrag wordt elke dag walgelijker”, klonk het onder meer.

Foto van “vetrollen”

Ook Wilrijks districtsraadslid Alexandra D’Archambeau (Open Vld) vond zijn antwoord verwerpelijk. De 28-jarige politica respondeerde met een foto waarin ze haar “vetrollen” toont. “Hey Dries Van Langenhove, de brochetten voor de BBQ staan klaar. Mijn vetrollen ook. Niemand, maar dan ook niemand moet commentaar hebben over wat wij moeten eten of hoe wij er moeten uitzien. #stopfatshaming #mijnlichaam”, sneerde ze.

Haar antwoord werd door heel wat volgers geprezen. “Wat ben jij een kanjer! Topvrouw. Dries Van Langenhove, eat this!”, “Savage!”, en “Terecht statement. Alleen de vraag of hij het begrijpt als hij meer van die mooie foto’s toegestuurd gaat krijgen…”, lezen we onder meer in de comments.

Hey @DVanLangenhove, de brochetten voor de BBQ staan klaar. Mijn vetrollen ook.

Niemand, maar dan ook niemand moet commentaar hebben over wat wij moeten eten of hoe wij er moeten uitzien. #stopfatshaming #mijnlichaam pic.twitter.com/gV3MYL0uoC — Alexandra d’Archambeau (@alexandradarch) May 29, 2020