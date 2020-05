EINDELIJK! De confrontatie tussen Elke en Arda: “Ben je klaar om haar te ontmoeten?” (video)

Vanavond volgt de ontknoping van ‘Temptation Island’. De koppels worden herenigd en dus is het vooral uitkijken naar de reünie tussen Elke en Arda.

Arda bezweek immers al snel voor de charmes van Eline, met wie hij in bed dook. Achteraf maakte Eline duidelijk dat ze niet verder met hem wilde. Intussen weten we dat Arda een nieuwe vriendin heeft die niet luistert naar de naam Elke of Eline, maar toch zijn we razend benieuwd naar de ontmoeting tussen Arda en Elke tijdens het laatste kampvuur.

Geen spijt

Daarin vertelt Arda dat hij geen spijt heeft van zijn avontuurtje met Eline. “Als ik zou zeggen dat ik spijt had van mijn daden, dan zou dat niet kloppen met wat ik allemaal heb gezegd over mijn emoties. Ik heb iets gedaan en sta daar volledig achter, ook al was dat fucked up van mij. Ik denk dat het meer over mij zegt dan over Elke of onze relatie”, klinkt het.

Twijfels

Elke weet niet goed wat ze er allemaal van moet denken. “Ik ben op van de zenuwen. Ik hoop dat deze hel snel voorbij is. Ik zie hem nog altijd supergraag. Ik wil hem wel nog altijd als mijn man, maar dat gaat gewoon niet in mijn hoofd. Ik wil gewoon afwachten tot ik hem zie en kijken wat hij te zeggen heeft. Ik hoop dat ik dan meer raad met mezelf weet. Weten dat je wordt bedrogen is één ding, maar het effectief zien en horen is vuil”, besluit ze.

‘Temptation Island’ is elke vrijdag om 20.35u te bekijken op VIJF.