Schol! Tien keer zoveel Belgen houden virtueel aperitief

Ondanks de social distancing weten we elkaar toch steeds meer te vinden. Bijna tien keer zoveel Belgen zijn namelijk sinds de lockdown aan het digitaal aperitieven geslagen. Dat blijkt uit een rondvraag van Telenet. Meer nog: sommigen kochten daarvoor zelfs speciaal materiaal aan!

Sinds we niet meer met z’n allen rond de tafel mogen zitten, aperitieven we almaar meer virtueel. Voor de crisis kon een online onderonsje slechts 2% van de Belgen bekoren, ondertussen houdt 18% weleens een e-peritief. En dat is lang niet het enige wat we samen via het scherm doen.

Schermsporten

Behalve samen een glas heffen onderhouden we onze sociale contacten ook op andere manieren online. Zo geeft 24% aan nog steeds hun hobby’s te beoefenen dankzij het internet en zegt 10% nog steeds vergaderingen van verenigingen online te volgen. Sommige zaken zijn zelfs complete nieuwigheden: 5% doen aan fitness via het scherm of volgen digitaal hun muziek-, dans- of theaterrepetities.

Speciale aankopen

Daarmee lijken ook meer en meer mensen grote waarde toe te kennen aan het internet. Iets meer dan een tiende gaf zelfs toe in deze periode een schermtoestel of extra internetdiensten te hebben aangeschaft. De helft van de bevraagde personen zegt door de coronacrisis meer dan ooit te beseffen wat voor impact het internet heeft op hun leven.

En gelijk hebben ze: al deze online activiteiten zorgen ervoor dat we een pak langer naar onze schermen staren. De overgrote meerderheid van de bevolking (64%) geeft aan meer online te zijn. Gemiddeld beleven we zo’n vijf uur van onze dag digitaal, maar de groep 18- tot 34-jarigen blijven zelfs zeven uren plakken. Misschien tijd om te vermelden dat een frisse neus halen in de buitenlucht nooit verboden was?