Opgelet! Deze voordelen van de zon op je huid zijn slechts fabeltjes

Hoera, de zonnestralen blijven ons land verwennen! Tuur ook jij je tuin, terras, stoep of het dichtstbijzijnde park af op zoek naar het beste plekje in de zon? Natuurlijk, denk je misschien, want die warme gloed geeft mijn huid zo veel voordelen. Tijd om die mening even te herzien…

Vele mensen menen zich in de zomer beter te voelen en er ook beter uit te zien. Bovendien zou dat alles met de brandende zon te maken hebben. Think again: veel van de zogenaamde positieve effecten van zonnestralen op je huid zijn fabeltjes. Die wil dermatoloog Pierre-André Bécherel (Hôpital privé d’Antony) dan ook ontkrachten.

Puistjes vergaan niet

Hoezo, fabeltjes? Mensen met eczeem en psoriasis merken nochtans een duidelijk verschil als het even mooi weer is geweest. “In die gevallen heeft de zon inderdaad een positief effect”, legt Dr. Bécherel uit bij RTBF. “Je huid zal zich geleidelijk aan herstellen, maar eenmaal de zomer uitdooft, zal je uitslag helaas wel terugkomen.” Toch zal ze niet in ergere mate terugkeren en dat is ook al iets.

Het slechte nieuws? Nee, de zon helpt je helaas niet van je puistjes af. “Ook acné zal misschien wel verminderen na een zonnebad, maar daarbij loert het gevaar dat die nadien een agressievere comeback maakt.”

Valse vriend

Verder zoeken ook mensen met een tekort aan vitamine D toevlucht in de stralen van hun ronde, gele, hete lieveling. “Dat helpt hun ook echt, maar het is geen reden om je veel te vaak bloot te stellen aan de zon”, waarschuwt de dermatoloog. “Dan neem je beter wat voedingssupplementen in de plaats”, raadt hij aan.

De zon is dan ook een gevaarlijke en af en toe valse vriend voor je huid. En waar je denkt bescherming te vinden, zit je niet altijd even veilig. “Wolken, een parasol of water beschermen je niet volledig voor de zonnestralen”, aldus Dr. Bécherel. “Die vinden altijd een weg naar je huid.” Onder een parasol weerkaatsen de zandkorrels de zonnestralen en belanden ze zo toch op je huid. Een wolk? Daar schijnen ze gewoon doorheen. “Water verdubbelt de schade die ze aanrichten zelfs door de weerspiegeling van de stralen”, legt hij uit.

Smeer en smout jezelf

Wie gelooft dat de zon voor getinte huiden een uitzondering maakt, zit ernaast. “Het klopt dat mensen met een bruine huid minder snel verbranden, maar op lange termijn spelen voor hen dezelfde risico’s op kanker en andere huidziekten mee.” Volgens de dermatoloog moet iedereen, ongeacht huidtype, zich dan ook altijd beschermen. “En dat doe je best door je vollédig in te smeren met factor 50 en dat elke twee uur te herhalen.” Smeren, smeren: je zal het leren. Of je gat verbranden en op de blaren zitten, dat kan ook.