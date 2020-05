Erika Vlieghe: “Enige maatregel die we loslaten is afstandsregel tussen jonge kinderen”

In de lagere scholen worden de afstandsregels tussen kinderen onderling versoepeld. Bij contact tussen kinderen en volwassenen blijft social distancing wel belangrijk. Dat benadrukt Erika Vlieghe, de voorzitter van de GEES-expertengroep, nadat werd beslist om in lagere scholen de afstandsmaatregel op te heffen.

De afgelopen weken is uit verschillende gegevens gebleken dat kinderen vermoedelijk niet de motor van de verspreiding van het coronavirus zijn, verklaart Vlieghe. Bovendien worden ze niet ziek door de besmetting en dragen ze het virus minder snel over dan volwassenen.

Enkel tussen de kinderen zelf

“De enige maatregel die we hebben losgelaten is de afstandsregel tussen jonge kinderen”, luidt het. Er is een verschil tussen het contact tussen kinderen onderling en het contact tussen kinderen en leerkrachten. De GEES-voorzitter benadrukt dat social distancing tussen kinderen en volwassenen en volwassenen onderling belangrijk blijft.

4 vierkante meter per kind

Volgens Vlieghe is er de voorbije dagen te veel gefocust op die vier vierkante meter per kind. “Dat blijft de vertaling van de anderhalve meter afstand. Voor kinderen mogen we daar iets meer relax mee omgaan, zeker als die regel enorm blokkerend werkt voor de heropstart van het onderwijs”, stelt ze.

Regel van 4 aanpassen

Vlieghe wil ook de regel van 4 volgende week herbekijken op Veiligheidsraad. Ze zegt dat de expertengroep “daarover een aantal nieuwe adviezen wenst te formuleren”. “We gaan nog altijd onze contacten moeten beperken, maar misschien op een andere manier en minder dwangmatig met dat getal vier.” “Dat systeem stoot op zijn limieten”, klinkt het.