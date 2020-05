Billie Eilish maakt komaf met bodyshamers (video)

Dat wereldster Billie Eilish niet op haar mondje gevallen is, bewijst ze opnieuw met een kortfilm die ze op Instagram en YouTube losliet. In “NOT MY RESPONSIBILITY” geeft ze haar body shamers lik op stuk via een indringende boodschap.

“Ook al worstelde ik in het verleden met mijn zelfbeeld: dat zijn mijn persoonlijke issues. Daar hoeft niemand zich mee te moeien.” Dat is wat zangeres Billie Eilish in de video te zeggen heeft aan de mensen die het nodig vinden haar lichaam en kledingstijl te bekritiseren. De clip werd opgenomen en geproduced tijdens haar Where Do We Go? wereldtournee.

Vrijheid

“Sommige mensen haten wat ik draag, sommigen houden ervan”, zegt Eilish in het filmpje. “Anderen gebruik het om mensen te beschamen, of mij neer te brengen.” De zangeres vertelt hoe constant ogen op haar hele lichaam voelt rusten. “Alles wat ik doe wordt gezien”, fluistert ze vanuit een donkere kamer. Toch is de ster vastberaden om van zich af te blijven bijten. “Als ik mijn leven zou leiden volgens jullie blikken of toestemming ben ik mijn vrijheid kwijt”, besluit ze in de bezwerende video.