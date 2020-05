Aantal nieuwe besmettingen stijgt plots weer, 31 doden

Gisteren werden 257 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat is meer dan de afgelopen dagen, al kan het weekendeffect wel een rol spelen.

In de afgelopen 24 uur werden 47 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Tegelijkertijd mochten 107 mensen de Belgische ziekenhuizen verlaten. Momenteel liggen 1.060 coronapatiënten in het ziekenhuis, onder wie 208 op intensieve (-15).

Meer nieuwe besmettingen

Opvallend is de stijging van het aantal nieuwe besmettingen: 257. Dat zijn er 120 meer dan de dag voordien en 59 meer dan dinsdag. Mogelijk komt dat door het verlengde weekend van vorige week, waardoor cijfers pas later gerapporteerd worden. In het totaal werden 57.849 Belgen besmet met het longvirus.

Gisteren stierven 31 mensen aan het coronavirus. Dat brengt de totale dodentol in ons land op 9.388.