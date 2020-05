Dumpert-presentatrice verkozen tot mooiste vrouw van Nederland

Sylvana IJsselmuiden is door mannenblad FHM verkozen tot mooiste vrouw van Nederland 2020. Ze is vooral bekend als verslaggeefster bij mediawebsite Dumpert.

De 25-jarige blondine, die geroemd wordt om haar geestige spontaniteit, stoot daarmee model en YouTuber Jessie Jazz Vuijk (25) van de troon. Topmodel Romee Strijd (24) eindigde als tweede, actrice Yolanthe Cabau (35) sluit de top drie af.

“Uiterlijk straalt, innerlijk bepaalt”

Sylvana is in de wolken met haar schoonheidstitel, zo reageert ze op Instagram. “Echt, wtf, dit voelt nog zo onwerkelijk allemaal. Nog maar een paar jaar geleden begon ik als reporter bij Autobahn en ging alles over epische auto’s. Daarna kwam ik bij mijn liefste mannen van Dumpert terecht. Nu word ik door FHM uitgeroepen tot mooiste vrouw van Nederland. HOE DAN?! Ik vind het een ongekende eer en ben jullie allemaal zeer dankbaar. Om het te vieren ga ik morgen samen met 22 BN’ers een nieuw Coronalied opnemen, haha nee grapje. Vergeet niet popjes: uiterlijk straalt, innerlijk bepaalt. Kusje”, klinkt het.

Katja Schuurman

De schoonheid uit Leeuwarden vindt haar gezicht het mooiste aan zichzelf omdat daar meteen aan af te lezen is hoe ze zich voelt. Eerder liet ze optekenen dat Katja Schuurman (45) voor haar de mooiste Nederlandse vrouw is. “Wat een lekker wijf. En ze is ook echt leuk. Lekker stoer, beetje motorrijden en ze heeft zoveel uitstraling. Dat is toch het belangrijkste”, klonk het.