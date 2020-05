Plant een boom voor jouw coronaheld

Wil jij ook iemand bedanken die tijdens de coronacrisis de moed niet opgaf? Neem dan een kijkje op de website van Het Heldenbos, een burgerinitiatief om alle coronahelden te eren. Plant voor 5 euro een boom voor jouw held en help het bos groeien.

Onze coronahelden zijn dag en nacht voor ons in de weer. We moeten hen laten zien dat we hun inzet appreciëren. Nu, maar ook later. Tegelijk merken we dat mensen in deze moeilijke tijden massaal de natuur in trekken. We zoeken rust en ontspanning in parken, gaan wandelen in natuurdomeinen en bossen en verkennen onze eigen regio per fiets.

Daarom wil Het Heldenbos een monument oprichten. Geen monument van steen of brons, maar iets dat leeft en groeit. We planten samen een bos voor deze helden: als groeiend eerbetoon en als blijvend symbool van ons geloof in de toekomst.

Wullebos

Het eerste Heldenbos wordt onderdeel van het Wullebos in Moerbeke, Oost-Vlaanderen en zal het hele jaar vrij toegankelijk zijn voor alle bezoekers. Hierdoor wordt de oude bosgordel in het noorden van Oost-Vlaanderen hersteld en leeft de biodiversiteit van het gebied op. De naam Wullebos is afgeleid van het woord Wulle, dialect voor ransuil, een zeldzame vogel die in het Wullebos leeft en dankzij het Heldenbos zijn habitat ziet uitbreiden.

Het Heldenbos zou echter graag een bos per provincie planten. Om dit te realiseren hoopt de organisatie te kunnen samenwerken met de Vlaamse Overheid.

Wie zijn de coronahelden?

Een coronaheld is iemand die jou, of iemand die je kent, door deze moeilijke tijden helpt. Je bepaalt volledig zelf wie jij wil bedanken en eren!

De lijst is eindeloos: ziekenhuis- en zorgpersoneel, winkelbedienden, postbodes en pakjesbezorgers, chauffeurs en machinisten, bouwvakkers, slagers en bakkers. Of simpelweg iemand die mondmaskers naait, boodschappen doet voor een buur, en ga zo maar door.

Wat gebeurt er met mijn bijdrage?

De initiatiefnemers en partners van het Heldenbos werken vrijwillig. BOS+ engageert zich om de opbrengst van deze actie te besteden aan de realisatie van nieuw bos: het Heldenbos.