Marie Verhulst: “Ik vond hem leuk, maar hij mij niet”

De dochter van Gert Verhulst, Marie, heeft een hechte band met haar broer Viktor. Dat is echter niet altijd zo geweest…

Een half jaar geleden raakte bekend dat Marie Verhulst het nieuwe baasje van Samson wordt. Jammer genoeg is de coronacrisis een domper op de feestvreugde, want daardoor staat alles on hold. “Dat was toch wel even balen. Ik heb heel het Samsongegeven anderhalf jaar stil moeten houden en toen ik eindelijk aan de slag mocht, kwam alles on hold te staan. Maar ik heb mij daar vrij snel bij kunnen neerleggen omdat we dit niet zelf in de hand hebben”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Ruzie over alles

De 24-jarige ‘Ghost Rockers’-actrice maakte vroeger erg veel ruzie met haar broer Viktor (25). Dat was behoorlijk vermoeiend voor Gert. “Het was gewoon niet leuk, die permanente ruzies, over álles. Wie er vooraan in de auto mocht zitten bijvoorbeeld. We moesten met een beurtrol werken, ieder om beurt een rit vooraan. Maar dan was er discussie over wat een rit was. Als we stopten aan een tankstation, begon er dan een nieuwe rit? Hop, wéér ambras… Dat waren heel vermoeiende periodes in ons leven. Als we nog een derde kind hadden gehad, was dat helemaal een ramp geweest”, legt hij uit.

Elkaar leren appreciëren

Intussen zijn Marie en Viktor twee handen op één buik. “Eigenlijk was het probleem vroeger dat ik Viktor wel leuk vond maar hij mij niet. Tot hij op een gegeven moment besefte: ‘zo stom is ze niet’, en toen was het opgelost. Sinds wij apart wonen en elkaar minder zien, zijn we elkaar meer gaan appreciëren. Ik weet nog toen ik voor het eerst een bericht van Viktor kreeg: ‘Hé, gaan we samen iets eten deze middag?’ Ik schrok me een ongeluk, maar ik was wel heel blij”, besluit ze.