IN BEELD. Japanse dierentuin zet pluchen capibara’s in voor social distancing

Een Japanse dierentuin is met een creatieve oplossing gekomen om de bezoekers van hun restaurant aan te moedigen de social distancing maatregelen te respecteren. Om in volle coronacrisis voldoende afstand te verzekeren, kwamen ze aanzetten met grote pluchen capibara’s, die aan elk tafeltje meerdere stoelen innemen. De knaagdieren leven vooral in Zuid-Amerika, maar zijn razend populair in het land van de rijzende zon.

In de Japanse stad Shizuoka hebben de bezoekers van de Izu Shaboten Zoo tegenwoordig de eer en het genoegen om een tafeltje in het Forest Animal Restaurant te delen met pluchen capibara’s. Sinds de heropening op 16 mei zitten de schattige knuffels naast de gasten op stoelen doorheen de hele ruimte, zodat ze zeker twee meter van elkaar verwijderd zijn. Het hoeft niet te verbazen dat de dierentuin voor zo’n snoezige oplossing kiest. De voorliefde voor schattige zaken zit immers in de Japanse cultuur ingebakken, waar alles bij voorkeur zoveel mogelijk ‘kawaii’ is. Naast de social distancing stellen ze ook mondmaskers en handgels ter beschikking van het publiek.

The cafe at Izu Shaboten Zoo in Shizuoka, Japan uses stuffed Capybaras to enforce social distancing (Photos by @chacha0rca) pic.twitter.com/g15HTL2IG0 — Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) May 21, 2020

Toch is de Japanse bevolking niet de eerste om met zo’n idee te komen. In een Vietnamees restaurant in Bangkok, Maison Saigon, werden eerder al pluchen panda’s ingezet. Die dienen eveneens om voldoende afstand te garanderen, én om de eenzame klanten op te vrolijken. Ook een Amerikaans restaurant in Virginia kwam met een creatieve, maar iets minder schattige, oplossing op de proppen en schakelde paspoppen in voor de gezelligheid.

Así es como un restaurante de comida vietnamita ‘Maison Saigon’ en Tailandia hace respetar el #DistanciamientoSocial para evitar contagio del #Covid19: con pandas de peluche. Muy real, vean su IG:https://t.co/O3LRgr2RAx pic.twitter.com/9CJOkzKS2M — Francisco Javier (@creativok) May 21, 2020

Waarom capibara’s?

De Japanse Zoo koos niet zomaar om het even welk dier om de social distancing te handhaven. De dierentuin was namelijk de eerste om capibara’s in 1982 te verwelkomen in zijn verblijven met warme baden. De dieren zijn echte waterratten en zijn sindsdien razend populair bij de bevolking. De toeschouwers mogen gewoonlijk zelfs tussen de knaagdieren lopen omdat ze tam zijn.