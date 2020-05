Hot Marijke: “Er zijn klanten die veel geld willen betalen om onveilig te vrijen”

De coronacrisis treft ook Vlaanderens bekendste prostituee Hot Marijke. Zij mag geen klanten ontvangen en volgt die regels netjes op. Dat houdt sommige mannen niet tegen om haar toch te proberen overtuigen.

Door het coronavirus mogen sekswerkers hun job nog steeds niet hervatten. Dat is ook voor Hot Marijke een bittere pil, maar ze vindt het tegelijkertijd logisch, al was het maar om haar 70-jarige man en 10-jarig zoontje te beschermen. “Zodra het virus in België was, ben ik gestopt met werken. Mijn laatste klanten heb ik ook niet meer gekust, maar dan nog blijft het riskant. Je ademt tijdens het vrijen dieper dan anders, er is huidcontact. En een mondmasker kan je als prostituee moeilijk gebruiken. Zolang het gevaar niet geweken is, ga ik niet aan de slag. En dat is dus tot er een vaccin wordt gevonden. Dit is geen onschuldig virus, hé”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Extra kick

Toch krijgt de 33-jarige prostituee uit Knokke ook nu nog regelmatig aanvragen van wellustige mannen. “Als het bloed naar beneden stroomt, zit er niks meer in de hersenen, zeker? (lacht) Ik krijg inderdaad nog telefoontjes. Er zijn klanten die zelfs meer dan anders willen betalen. Maar dat doe ik dus niet. Onvoorstelbaar dat ze dat risico willen nemen. Bepaalde mannen geeft het blijkbaar een kick om onveilig te vrijen”, klinkt het.

Hinderpremie

Geen werk wil dus zeggen: geen centen. Als zelfstandige kan ook Hot Marijke echter beroep doen op de hinderpremie. “Ik ben een erkende zelfstandige die altijd netjes belastingen heeft betaald. Daardoor maak ik aanspraak op de tegemoetkoming van de overheid. De eerste periode kreeg ik 4.000 euro, sindsdien 160 euro per dag. Ik verdien sowieso minder dan vroeger. Weet je, ik denk dat sommige prostituees aan de slag blijven omdat ze in het zwart werken. Zij hebben geen recht op overheidspremies en anders komt er niets meer binnen. Stel dat de overheid binnenkort stopt met die premies, dan verplichten ze mij eigenlijk om weer aan de slag te gaan en te spelen met mijn en andermans gezondheid”, besluit ze.