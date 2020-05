Famke Louise: “Het is heel moeilijk voor mij om vriendinnen te hebben”

De Nederlandse zangeres Famke Louise heeft in een interview verteld dat ze weinig vriendinnen heeft. Dat komt naar eigen zeggen voor een groot stuk door de bekendheid.

Famke Louise heeft zich op een paar jaar tijd ontpopt tot een bekende Nederlander met miljoenen views op YouTube. Dat is leuk voor de 21-jarige zangeres van onder meer ‘Vroom’ en ‘Op Me Monnie’, al heeft bekendheid ook een keerzijde.

Genoeg aan twee vriendinnen

Zo vertelde ze in een interview met Radio 538 dat ze eigenlijk maar weinig vriendinnen heeft. “Het is heel moeilijk voor mij om vriendinnen te hebben. Dat is gewoon puur omdat ze je altijd gebruiken om de fame. Het is gewoon heel vervelend. Eigenlijk heb ik daardoor best weinig sociale contacten. Sommige mensen hebben een stuk of vijftien vriendinnen, ik heb er misschien twee. Daar heb ik genoeg aan”, klonk het.

Oudere mensen

En hoewel ze nog erg jong is, schiet ze vooral goed op met oudere mensen. “Mensen van mijn leeftijd laat ik gewoon een beetje links liggen, want die snappen het niet”, besluit ze.