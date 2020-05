Blokken in coronatijden: deze tips van lotgenoten verzachten je pijn

Voor veel studenten is de zwaarste en meest verschrikkelijke periode van het jaar weer aangebroken: de blok. Alsof dat nog niet vervelend genoeg is, moeten ze er ook die verdomde lockdown bijnemen. Solidariteit troef tijdens deze crisis, dus delen enkele studenten hun tips en tricks om de blokperiode te doorstaan.

Studeren terwijl de nakende zomerhitte in je nek hijgt, is sowieso geen evidentie, maar zo’n coronacrisis doet je hoofd al helemaal op tilt slaan. Onder het motto ‘The blind leading the blind’ vind je hier het deskundige advies van enkele ervaren blokkers opgelijst.

1. Digitale massablok

Sinds enkele weken mogen bibliotheken hun deuren terug openen, toch besloot niet iedere openbare studieruimte dat te doen én zorgt de social distancing ervoor dat de plaatsen beperkt zijn. Als jij niet het type student bent dat om zeven uur ’s morgens een uur in de rij gaat staan om je plekje te claimen heeft Justine (22) een handige lifehack voor je: “Af en toe skype ik met een vriendin terwijl we blokken. Dan is die sociale druk die je in de bib zou voelen toch een beetje aanwezig.”

Zonder blokkende studenten rondom je, kan je wel de neiging hebben om snel nog even die vieze roddel aan elkaar door te spelen, wat dan weer kan uitmonden in een urenlange babbel. Ook daar heeft Justine iets op gevonden: “We muten elkaar wel: de visuele aanwezigheid volstaat.” Ga je toch liever in levende lijve samen studeren? Start een petitie om die vervelende vroege vogels uit je favoriete blokspot te bannen. Misschien krijg je verbazend veel steun en mag je binnenkort een van hun stoeltjes vullen.

2. Stilte in de zaal of een muziekje dabei?

De ene student kan helemaal niet met muziek werken, de ander kwijnt weg zonder koptelefoon om de oren. Als je tot de laatste groep behoort, is het nog maar de vraag wélke soort deuntjes je best opzet. Rani (22) kiest voluit voor klassieke muziek, Audrey (20) waant zich liever in warmere oorden: “Geef mij maar natuurgeluiden, zoals oceaangolven. Dan lig ik precies op een strandstoel in Bali”, mijmert ze. Of ze daar met een cursus of cocktail ligt, laten we maar beter in het midden.

Die muziek en geluiden kunnen niet alleen helpen om te focussen, ze kunnen ook om andere lastige achtergrondgeluiden wegfilteren. “Maar om het geroep van mijn bellende vader te overstemmen, gebruik ik toch liever oordoppen”, zucht Jolien (19).

3. Begin de dag met een… wekker

Behalve sociale druk, zorgt samen studeren er ook voor dat je samen een dagritme opbouwt. Zowel Justine als Jarne (23) willen toch proberen dat ritme te behouden. “Twee uurtjes goed knallen en daarna een pauze, dat moet lukken”, hoopt die laatste. Om zichzelf daaraan te houden, heeft Annelies een handig hulpmiddeltje. “Op mijn iPhone zet ik mijn ‘bedtijd’ aan. Zo krijg ik vanaf elf uur ’s avonds geen meldingen meer en gaat mijn wekker ’s morgens al om acht uur. Op die manier kweek ik een normaal ritme.” Een ritme is het zeker, maar ‘normaal’ zouden veel studenten liever niet in de mond nemen.

Dat klinkt allemaal als een mooi en ordelijk plan, maar zo werkt het simpelweg niet voor iedereen. Wolf (23) gooit het dan ook over een andere boeg: “Ik stel uit tot de laatste dag om dan een hele nacht door te werken. Superveel stress en fysiek ongemak gegarandeerd!”

4. Treat yourself

Gelukkig mag je jezelf op het einde van zo’n strikte dag weleens verwennen. Hoe doe je dat het best? Volgens Jarne mag daar ’s avonds een pintje aan te pas komen, anderen wachten niet tot de avond valt om voor zichzelf te zorgen. “Na elke tien geblokte pagina’s een jointje opsteken: dàt motiveert pas echt”, belooft Anoniempje nr. 1 (23) met glinsterende oogjes. Wie in die pauze liever wat wakkerder wordt, gebruikt die handjes volgens een ander Anoniempje (23) maar beter voor iets anders. “Masturberen vormt de basis van elke goede pauze!”, klinkt het.

5. Exitplan

Deze strategie is niet voor iedereen, dat bleek ook al elders – tuur maar eens het kanaal over. Heb je het nu al helemaal gehad en zie je er geen beginnen meer aan? De ultieme tip van Nena (23): “Uitschrijven voor al je vakken en lekker chillen!” Een positieve reactie van je omgeving is niet gegarandeerd, maar je kan niet iedereen pleasen.

Een forse uithaal van je familie kan ook net een duwtje in de rug zijn. “Als mijn vader droogjes laat vallen dat fabrieken ook nog steeds mensen nodig hebben, moet ik even slikken”, vertelt Wout (22). “Eenmaal bekomen van de paniekaanval, droog ik mijn tranen en begin ik opnieuw te studeren.”

6. You do you

“Eerlijk: soms moet je niet te veel nadenken en zoeken naar motivatie, maar het gewoon doén”, besluit de wijze Audrey.

Alle gekheid op een stokje: veel succes gewenst aan alle blokkers. Doe vooral wat voor jou werkt en steek elkaar regelmatig een hart onder de riem.