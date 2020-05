VIDEO. Premier Nieuw-Zeeland houdt hoofd koel op tv tijdens aardbeving

Nieuw-Zeeland is vanochtend (lokale tijd) opgeschrikt door een zware aardbeving. De beving, met een kracht van 5.8 op de schaal van Richter, werd vooral gevoeld in hoofdstad Wellington. Dat merkte ook premier Jacinda Ardern, die op dat moment midden in een tv-interview zat. “Het schudt hier behoorlijk.”

“We hebben hier te maken met een aardbeving”, meldde premier Jacinda Ardern midden in een live interview in ‘The AM Show’. “Het schudt hier behoorlijk”, vervolgt ze. Op de vraag van de journalist of ze het gesprek kon verderzetten reageerde ze affirmatief: “Ja, ik sta niet onder hanglampen en dit lijkt een stevig gebouw.”

Tsunamigevaar?

De beving deed zich kort voor 08.00 uur ’s ochtends (plaatselijke tijd) voor op een diepte van 37 kilometer. Ze werd gevolgd door een reeks naschokken.

Volgens de autoriteiten is er geen risico op een tsunami, maar uit voorzorg is het treinverkeer stilgelegd en worden de sporen gecontroleerd.