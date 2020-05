VIDEO. Bizar! Dronken man wil beer in dierentuin verdrinken, maar slaagt gelukkig niet in opzet

Een 23-jarige man heeft voor heel wat opschudding gezorgd nadat hij in een Poolse dierentuin het berenverblijf was binnengedrongen. Op beelden is te zien hoe beer Sabrina de man opmerkte, waardoor die in paniek in het water sprong. Maar de beer liet zich niet kennen en sprong de indringer achterna. De twintiger probeerde daarop meerdere keren om Sabrina te verdrinken. Uiteindelijk was Sabrina nog te versuft om te reageren en kon de man ontsnappen. De woordvoerder van de zoo liet weten dat de beer het goed stelde, maar dat ze door het voorval erg gestresseerd was. De Pool bleek dronken te zijn. Hij kreeg een boete van 170 euro.