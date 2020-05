StuBru lanceert twee nieuwe digitale zenders: ‘Hooray’ en ‘Bruut’

Studio Brussel heeft twee nieuwe digitale radiokanalen: ‘Hooray’ en ‘Bruut’. Vanaf vandaag kunnen StuBru-luisteraars dus ook non-stop luisteren naar hiphop en het stevigere gitaarwerk.

‘Hooray’ is al langer het hiphopmerk van de radiozender. Zo was er afgelopen donderdag nog de Hooray 100, de lijst met de 100 beste hiphopnummers volgens de luisteraars. ‘Bruut’ is dan weer het Studio Brussel-keurmerk voor rauwe gitaren à la Van Stake, The Chats, Ramones, Idles en Mastodon.

Ook op de radio te horen

Beide merken krijgen overigens ook in het reguliere radioschema een plaats. Zo kunnen hiphopfans van maandag tot en met donderdag tussen 19 en 20 uur afstemmen op Studio Brussel voor hun favoriete beats en krijgen luisteraars op zondagavond tussen 18 en 20 uur telkens een selectie te horen van Bruut. Rond 20 juni staat Bruut bovendien een weekend lang in het teken van 25 jaar Graspop.