Opnieuw relatief veel nieuw besmettingen, maar “nog steeds dalende trend”

Gisteren werden 250 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat is, net als de voorbije dagen, vrij veel, maar op langere termijn zien we nog steeds een dalende trend. Dat blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano.

In de afgelopen 24 uur werden 27 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. “Het is de derde dag op rij dat we onder de 50 opnames per dag zitten. Dat is goed, maar we moeten rekening houden met het weekendeffect. De komende dagen kan dat cijfer weer stijgen”, legt viroloog Steven Van Gucht uit. Op intensieve zorgen liggen momenteel 251 patiënten, onder wie 134 beademd worden. In het totaal liggen er 1.334 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen.

Veel nieuwe besmettingen

Gisteren werden 250 nieuwe besmettingen gerapporteerd uit 6.826 tests. Dat zijn er relatief veel, net als de voorbije dagen (zondag 282 en zaterdag 299). Toch blijft Van Gucht positief. “Op langere termijn neemt de trend nog steeds af met 12% per dag”, klinkt het.

Jammer genoeg stierven in het afgelopen etmaal 32 mensen aan het longvirus, 20 in de ziekenhuizen en 12 in de woonzorgcentra. Dat brengt het totaal aantal doden op 9.312.