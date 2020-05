MUZIEK: Vijf tips voor internationale thuisconcerten om uit je dak te gaan

Breekt ook jouw hart nog iets meer bij elk berichtje over afgelaste muziekevenementen? Gelukkig is de sector creatief en maakt die handig gebruik van het digitale tijdperk waarin we leven. Maak je bubbel warm voor een muzikale avond, zet de drankjes koud en schuim de volgende tips af voor een geweldig thuisconcert.

Omringd door hete, glibberige en spartelende lichamen nip je van je halfvol glas – de andere helft van je drankje kieperde je (per ongeluk?) over een vijftal medeconcertangers om je terug bij je vrienden te kunnen wringen. Op dergelijke taferelen blijft het in lockdowntijden nog even wachten. Toch kunnen we – met een beetje fantasie en goede wil – ook vanuit onze beperkte thuisbubbel het concert van ons leven meepikken.

Folk, punk en rock in openlucht

Corona of niet, sommige artiesten laten hun optredens op publieke plaatsen gewoon doorgaan, zonder fysiek publiek weliswaar. De Ierse band The Dropkick Murphys palmen op vrijdag 29 mei het lege honkbalstadion Fenway Park (Boston) in om er samen met Bruce Springsteen een spetterend miniconcert te geven. Haal je klapstoeltje van onder het stof en palm je tuin, terras of stoep in om met deze ruige types wat muzikale buitenlucht op te snuiven. Je kan de show volgen via Facebook.

Coachella live op je scherm

Zie je het groots? Wil je jezelf op een wereldfestival als Coachella wanen en een gamma aan sterren de revue zien passeren? Dan kan je op 6 juni naar de show “Dear Class of 2020” kijken. Het evenement, waar Lady Gaga, BTS, Beyoncé en zelfs voormalig Amerikaans president Barack Obama voor komen opdraven, moet als online vervangingsceremonie dienen voor afgestudeerden wiens proclamatie dit jaar niet doorgaat. Uiteraard kunnen ook niet-studenten de show streamen op YouTube.

Spektakel à la Stromae

Tot grote spijt van iedere fan klimt grootmeester der Belgische muziek Stromae amper nog het podium op. Van de Belgisch-Rwandese maestro hoeven we dan ook geen livestreams te verwachten. Thank God voor het bestaan van opnames, want langs die weg kan je online toch van een twee uur durend live concert genieten. In 2015 liet Stromae zijn hele ‘Racine Carrée’-show in het Bell Center van Montréal filmen. Dankzij een samenwerking met muziekprovider Vevo kan iedereen nu het concert herbekijken – visuals, danspasjes, mopjes en kledingwissels inclusief! Vanavond kan dus ook jij deel uitmaken van het Canadese publiek dat wiebelt, springt en meegilt op het beste van Stromae.

Touren met Radiohead

Kamerconcert tussen pen en papier

Heb je het meer voor een intieme setting? Dan zijn de Tiny Desk Concerts van NPR Music iets voor jou! De Amerikaanse publieke radio brengt de allergrootste artiesten mét live bands naar het allerkleinste bureautje. Slechts een handvol toeschouwers mag in levende lijve meegenieten, maar alle concerten komen online. Zo bedienen Jorja Smith, Tyler the Creator, Mac Miller, The Free Nationals en Anderson Paak en vele anderen jou gratis en voor niets van een kamerconcert.

In het appartement van Christine and the Queens