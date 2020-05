Koen Wauters over breuk met Valerie De Booser: “Uit elkaar gaan is shit” (video)

Koen Wauters heeft in ‘Gert Late Night’ gereageerd op de breuk met zijn vrouw Valerie De Booser. “Lockdown of niet, dat is een shitperiode”, vertelde hij.

Enkele maanden geleden maakten Valerie De Booser (40) en Koen Wauters (52) bekend dat ze, na een huwelijk van 16 jaar, besloten om een punt achter hun relatie te zetten. Intussen heeft Valerie de liefde opnieuw gevonden. Ze is samen met Dirk De Witte, een 36-jarige vastgoedinvesteerder en -makelaar uit Antwerpen.

Terugvallen op vrienden

Wauters was maandagavond te gast in het praatprogramma ‘Gert Late Night’. Daarin reageerde hij voor het eerst op de moeilijke periode. “Uit elkaar gaan is shit, lockdown of niet. Ik heb wel gemerkt dat ik toch redelijk op mezelf terugval. Je hebt natuurlijk wel die paar goede vrienden waar je op rekent, mijn broer trouwens ook. Maar lockdown of niet, dat is een shitperiode”, klonk het.

Lesgeven aan kinderen

Valerie en Koen hebben samen twee kinderen, Zita (15) en Nono (14). Door de coronacrisis is dat een extra uitdaging voor hem. “Ze hebben zich allebei wel redelijk snel herpakt. Ik vind dat wel bewonderenswaardig, want ik en lesgeven… 14 en bijna 16. Wiskunde, ik kan het niet meer volgen. Maar ze hebben over het algemeen wel alles zelf gedaan”, vertelde hij.

Fysiek contact

Wauters heeft in de lockdownperiode ook ontdekt hoe moeilijk hij het heeft om de regels rond social distancing op te volgen. “Ik heb gemerkt hoe graag ik iemand vastpak. Nog altijd ga ik naar mensen toe en besef ik dat ik dat niet mag doen”, besluit hij.

