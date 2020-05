Dit weggegooid boek bracht de vinder maar liefst 36.000 euro op

‘Word to the wise’: gooi nooit een ‘Harry Potter’-boek in de vuilbak. Je kan wel eens duizenden euro’s mislopen. In Groot-Brittannië heeft een eerste druk van het boek ‘Harry Potter en de Steen der Wijzen’ dat in een container was gegooid, maar liefst 33.000 pond, zo’n 36.000 euro, opgeleverd.

In een container van een school in Buckinghamshire vond een leraar tal van’Harry Potter’-boeken. Twee paperbackedities van ‘Harry Potter en de Steen der Wijzen’ gingen voor zo’n 3.400 euro over de toonbank. Niet mis, maar niets in vergelijking met het bedrag dat met een hardcover van het boek is opgebracht.

Slechts 500 versies van het boek

Het exemplaar is volgens Sky News één van de vijfhonderd eerste editie gebonden boeken uit 1997 en had een geschatte prijs tussen de 9.000 en 13.000 euro. Het bedrag dat het boek uiteindelijk heeft opgebracht, ligt echter drie keer zo hoog. Namelijk op 36.000 euro.

“Het is een understatement om te zeggen dat ik tevreden bent”, aldus een leraar die de boeken vond. “Vanwege de staat dachten we dat 20.000 pond [22.000 euro] een goed resultaat zou zijn. Maar we keken naar de veiling en de prijs bleef maar oplopen.”