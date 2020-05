De Lijn lanceert als eerste in België contactloze betaling op het openbaar vervoer

Vanaf vandaag kunnen reizigers op de Antwerpse trams hun rit contactloos betalen. Na een geruisloze start op de Kusttram en de Gentse trams, is het Antwerpse tramnet de derde locatie waar De Lijn contactloze betaling voorziet. Met dit pilootproject lanceert De Lijn als eerste in België contactloze betaling op het openbaar vervoer.

Het gebruik van bankkaarten met betaalchip wint steeds meer terrein. Door reizigers nu de kans te bieden hun rit contactloos te betalen versterkt De Lijn deze evolutie. “De nieuwe mogelijkheid biedt de klant meer betaalcomfort, het is bovendien veiliger en het betalen verloopt een stuk vlotter”, aldus de openbaarvervoermaatschappij.

Stille start

Het project ging al op 6 april van start op de Kusttram. Omwille van de coronacrisis startte De Lijn kleinschalig en in alle stilte met de lancering. Na een positieve evaluatie van de piloot op de trams, wordt het project verder uitgerold op het busnet over heel Vlaanderen. Het Vlaams Gewest wordt daarmee de grootste regio in Europa waar contactloos betalen op bus en tram mogelijk zal zijn.

Contactloos betalen in opmars

In de samenleving is er een evolutie gaande richting meer contactloze betalingen. Het gebruik van bankkaarten is al lang ingeburgerd, maar meer en meer geven banken in België ook bankkaarten met een chip uit, waardoor gebruikers makkelijk kleinere bedragen contactloos kunnen betalen.

“Deze introductie van contactloos betalen op de voertuigen biedt heel wat voordelen”, klinkt het bij

Roger Kesteloot, directeur-generaal De Lijn. “Zeker voor occasionele reizigers is dit een handige oplossing. Daarnaast verliezen onze chauffeurs geen tijd meer tijdens de rit door de verkoop van vervoerbewijzen. Daardoor kunnen we zorgen voor een betere doorstroming en stiptere reistijden. Tenslotte kunnen we ook de risico’s beperken die geldtransacties met zich mee brengen.”

Hoe gaat het in zijn werk?

Op de trams staan witte terminals waar reizigers contactloos kunnen betalen met hun bankkaart (zowel contactloze debet- als kredietkaarten), smartphones met een Apple Pay of Google Pay contactloze betaalfunctie, wearables vb. polsband of horloge. De klant houdt zijn contactloze drager voor de terminal en zodra hij een groen vinkje op de terminal krijgt, is de transactie gelukt. Een ticket voor een enkele rit kost 2,5 euro.

Overstappen op een andere tram kan gratis binnen de 60 minuten, de reiziger moet dan hetzelfde medium nogmaals voor de terminal houden en kan dan zijn rit zonder extra kost uitrijden. Op het einde van dag wordt de gereden rit (of ritten) automatisch verrekend met de bank van de reiziger.