Vrouw wordt tijdens interview over social distancing plots gekust door voorbijganger (video)

Een Canadese vrouw werd tijdens een interview op televisie intiem gekust door een voorbijganger. Ironisch detail: het ging net over social distancing…

De jonge vrouw, Gillian McKeown, had het donderdag over het gebruik van mondmaskers toen een ‘wildvreemde’ passant plots in beeld kwam en haar zeven seconden lang kuste. De vrouw liet het begaan en wierp hem nadien nog een kusje toe: “Sms me”, riep ze naar hem.

Vervolgens vroeg de interviewer aan de man, Jack Ring, of hij zich geen zorgen maakte over besmet worden met het coronavirus. “De kus was het waard”, reageerde hij.

Net ervoor kennisgemaakt

De man kreeg op sociale media heel wat kritiek over zich heen. Niet alleen omdat het onverantwoord was in deze coronatijden, maar tevens omdat sommige mensen er een vorm van aanranding in zagen. Blijkbaar hadden de twee elkaar net voor het interview wel al ontmoet. “Ze zat bij mijn vrienden en mij en zei dat ze me leuk vond. Toen ik even weg ging, liet ze haar nummer achter bij mijn vrienden. Toen ik dat wist en ik zag dat ze geïnterviewd werd, heb ik haar gekust”, vertelde de 25-jarige man aan de Toronto Sun.

Ook de vrouw in kwestie, Gillian McKeown, ontkende dat het om aanranding ging.

Excuses

CTV Toronto News verwijderde de video en verontschuldigde zich voor het uitzenden ervan. “Het was fout om die video te laten zien. De beelden toonden niet-consensueel en onaanvaardbaar gedrag. We excuseren ons hiervoor”, klonk het.

Als het filmpje niet afspeelt, moet je je adblocker uitzetten.

Here’s the Trinity-Bellwoods CTV interview in case you haven’t seen it yet. pic.twitter.com/uhvsQSkV8K — Hunter Crowther (@HunterCrowther) May 22, 2020