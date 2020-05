Topatlete kreeg oneerbaar voorstel van 180.000 euro per maand

Darya Klishina is een Russische verspringster. Ze pakte twee keer goud op het EK indoor (2011 en 2013), brons op het EK in 2014 en zilver tijdens wet WK in 2017. Geen onaardig palmares dus! Recent kreeg ze via een berichtje op Instagram echter een oneerbaar voorstel.

“Ik kreeg een aanbod om als escorte te gaan werken”, klinkt het. Een anoniem persoon uit de Verenigde Staten bood haar daarvoor maar liefst 180.000 euro per maand aan.

Maar Darya wees het aanbod, begrijpelijk, af. “Zie ik er nu echt uit als een vrouw die zoiets zou aanvaarden?”, vroeg ze zich af. “Ik had nooit verwacht om zoiets te ontvangen. Ik ben niet iemand die begint te schelden en heb hem vriendelijk geantwoord dat ik niet geïnteresseerd was”, lezen we op Nieuwsblad.be.

Bron: zita.be