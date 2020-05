Hoe veilig zijn touchscreens in coronatijden?

We weten intussen wat we moeten doen dat we ons gezicht best zo min mogelijk aanraken, aan social distancing moeten doen en onze handen vaak moeten wassen, maar hoe zit het met touchscreens? Sommige openbare oppervlakken, zoals de leuning van roltrappen, zijn gemakkelijk te vermijden, maar bij touchscreens aan zelfscankassa’s in supermarkten is dat al moeilijker. Wat je kan doen om dat veiliger te laten verlopen in coronatijden lees je hieronder.

Van andere coronavirussen, zoals SARS en MERS, is al bewezen dat ze twee tot drie dagen kunnen overleven op metaal, glas en plastic. Volgens onderzoekers van de universiteit van Hong Kong kan dit bij COVID-19 zelfs oplopen tot vier dagen bij glas en zeven dagen bij roestvrij staal en plastic. Ook onze smartphoneschermen zijn broeihaarden van bacteriën, maar het risico op besmetting is daarbij beperkter. Ze dienen namelijk voor privégebruik, waardoor normaal gezien enkel wijzelf ze aanraken.

Touchscreens in openbare ruimtes worden echter door heel veel mensen gebruikt. Daardoor bestaat de kans dat een besmette persoon virusbacteriën achterlaat op het scherm zonder het te weten. Dr. Tara Smith, epidemiologe aan de Kent State University, stelt dan ook dat touchscreens ideale plaatsen zijn voor virussen om zich te vermenigvuldigen. Om te vermijden dat deze opgepikt worden door gezonde personen pleit ze ervoor dat supermarkten en andere winkels of bedrijven meer hygiënische maatregelen inbouwen. Ze denkt hierbij aan desinfecterende schoonmaakdoekjes om de schermen te behandelen. Bij ons zijn die echter niet altijd aanwezig, maar er zijn gelukkig ook andere oplossingen.

Dit moet je wel en niet doen om het veiliger te maken

Aangezien touchscreens vermijden in de huidige tijd quasi onmogelijk is, geven gezondheidsexperts, zoals viroloog Marc van Ranst, de raad mee om snel daarna de handen zo goed mogelijk te wassen. Ook ontsmettende handgels komen op zo’n moment goed van pas, want dan kan je je handen direct desinfecteren, waardoor de kans op de overdracht van COVID-19 veel kleiner is.

Anderen komen met creatievere oplossingen zoals het scherm zelf ontsmetten met desinfecterende vloeistof en doekjes. De Amerikaanse onderzoeker Michael Head van de universiteit van Southampton is hier echter geen voorstander van. Hij stelt dat de kans groot is dat dit niet zal volstaan om alle bacteriën te doden. Bovendien kan die actie een vals gevoel van veiligheid creëren, waardoor we de andere maatregelen, zoals ons gezicht aanraken, misschien minder strikt zullen opvolgen en juist een grotere kans op besmetting hebben. Om dezelfde reden zijn ook handschoenen minder geschikt om ons te beschermen tegen het virus.

Veel supermarkten nemen zelf maatregelen, maar als je echt zeker wil zijn, kan je een wattenstaafje of een tandenstoker gebruiken om touchscreens te bedienen. Zo raak je het scherm helemaal niet aan en het werkt even goed als je vingers.