Belgen kiezen massaal voor vakantiewoningen in eigen land

Dit jaar kiezen Belgen voor een veilige en ontspannen binnen de landsgrenzen, een trend die ook in de rest van Europa zichtbaar is. Dat zegt Belvilla, aanbieder van vakantiewoningen.

De afgelopen weken zag Belvilla in België de boekingen voor de zomermaanden met ruim 20% stijgen. “Eerst was er een stagnatie, alsof de Belgen even wilden wachten en kijken wat de nieuwe maatregelen gingen zijn, maar nu gaan ze er weer volop voor en boeken veel in eigen land. Het gaat dan vooral om boekingen van familiehuizen, maar ook koppels kiezen nu voor een vakantiewoning. De 3 meest favoriete regio’s bij Belgen die bij Belvilla in eigen land boeken zijn Luxemburg, Luik en Namen’ aldus Hanita van der Meer, PR-verantwoordelijke bij Belvilla.

Deze stijgende lijn in boekingen is een positieve ontwikkeling, maar neemt niet weg dat de totaalomzet van het bedrijf nog niet terug is op het niveau van vorig jaar. In maart vielen de boekingen volledig stil en waren er veel annuleringen, omdat de grenzen sloten, of omdat mensen niet wilden of durfden reizen. Dat resulteerde voor Europa in rode cijfers: tot -70% voor de voorjaarsweken. De grote stijging van de voorbije weken kwam er nadat verschillende landen hun exitstrategieën bekend maakten. De behoefte aan het vooruitzicht van een vakantie is blijkbaar groot.

Europa

Ook in de rest van Europa werden er de afgelopen weken opnieuw veel vakantiehuizen geboekt. Het gaat dan voornamelijk om mensen die in eigen land in de zomer en het najaar op vakantie gaan. De meest opvallende landen op een rij:

• Denemarken: De stijging is het grootst in Denemarken, het land dat als eerste de grenzen sloot, maar waar mensen nog wel in eigen land mochten reizen. Week na week was er een groei van 75%. In landen als Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland – waar de focus op vakanties in juli en augustus ligt – zag Belvilla een wekelijkse groei van meer dan 50%.

• Nederland: In Nederland namen de boekingen voor de meivakantie al licht toe, maar voor de zomer was er de afgelopen weken een stijging van meer dan 65%. Ook boekingen voor het najaar trekken inmiddels stevig aan.

• Duitsland: Duitsland maakt op dit moment een inhaalslag waarbij sinds begin mei al bijna 20% is geboekt in Duitse vakantiehuizen voor aankomende zomer.

• Scandinavische landen als Zweden en Noorwegen gokken op het najaar. Daar is in de afgelopen weken bijna voor 100% geboekt voor de maanden september en oktober.

• Spanje en Italië laten ook een voorzichtige plus zien. Dat de Italiaanse regering de bevolking eind april opriep om in eigen land op vakantie te gaan deze zomer, om zo ook de lokale economie te steunen, heeft daar zeker bij geholpen.