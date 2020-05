Dalende trend blijft aanhouden: steeds minder patiënten op intensieve zorgen

De afgelopen 24 uur zijn er 299 nieuwe besmettingen met het coronavirus gerapporteerd. Er zijn ook 34 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Op intensieve zorgen is het aantal patiënten gedaald met 9. Er zijn ook 25 nieuwe sterfgevallen gemeld. Dat blijkt uit de coronacijfers van het Crisiscentrum. Het aantal patiënten op intensieve zorgen neemt af met 5 procent per dag.

In de ziekenhuizen zijn er momenteel 1.388 patiënten opgenomen. In de intensieve zorgen liggen in totaal 259 patiënten. Van hen moeten er 149 beademd worden. De voorbije drie dagen is het aantal patiënten op intensieve zorgen afgenomen met 5 procent per dag, zo blijkt uit de cijfers.

Twaalf procent van de opgenomen patiënten in de laatste 24 uur was afkomstig uit een woonzorgcentrum of een andere instelling voor langdurige zorg. De afgelopen 24 uur mochten 32 patiënten het ziekenhuis verlaten. In totaal zijn 15.155 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen en genezen verklaard sinds 15 maart.

25 sterfgevallen

De voorbije 24 uur zijn ook 25 nieuwe sterfgevallen gemeld. Van hen overleden 15 mensen in het ziekenhuis en 10 in een woonzorgcentrum. In die laatste groep is 90 procent bevestigd door een COVID-test. Dat brengt het totaal op 9.237 sterfgevallen.

Er zijn ook 299 nieuwe besmettingen gemeld, die bevestigd zijn in het labo. Van hen wonen er 213 in Vlaanderen, 66 in Wallonië en 20 in Brussel. Het totale bevestigde besmette personen bedraagt zo 56.810.