Dalende tendens zet zich door in grote Europese landen

De coronacurves in de grote Europese landen zetten hun dalende tendens verder, zo blijkt uit de nieuwe cijfers die de overheden in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk vandaag hebben verstrekt.

In het VK zijn de voorbije 24 uur 282 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting. Sinds de uitbraak zijn in de Britse ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen nu 36.675 geregistreerde patiënten bezweken aan Covid-19. Hoopgevend is de dalende tendens van de afgelopen week, aldus de Britse autoriteiten. Niettemin kwamen er in een dag tijd toch weer bijna 3000 bevestigde besmettingsgevallen bij. De teller staat nu op ruim 257.000.

Italië

Ook in Italië zet de dalende tendens zich door. De autoriteiten meldden er zaterdag 119 nieuwe doden. Het totaal kwam daarmee op 32.735. De afgelopen 24 uur kwamen er 669 bevestigde patiënten bij, iets meer dan vrijdag. Sinds de uitbraak hebben nu bijna 330.000 Italianen de ziekte onder de leden gehad of zijn nog steeds ziek.

Frankrijk

In Frankrijk meldde het directoraat-generaal Gezondheid in een mededeling opnieuw een daling van het aantal coronapatiënten op intensive care. Intensieve zorgen zijn nu nog nodig voor 1.665 patiënten, of 36 minder dan de dag voordien. Toch blijft de algemene druk op het Franse gezondheidssysteem hoog, aldus het directoraat-generaal. Alles samen liggen er 5.600 mensen op intensive care.