Waarom zijn sigarettenpeuken zo gevaarlijk?

Dagelijks belanden in Vlaanderen 100.000 sigarettenpeuken op straat. Toch letten we maar beter op hoe en waar we ons rookrestje weggooien. Een klassieke peuk bevat namelijk meer gevaren dan je zou denken.

Sigarettenpeuken in de goot, op de stoep en in natgeregende asbakken vormen een constante in ons straatbeeld. Misschien vind je dat dekentje aan peuken wel een lelijk zicht, maar denk je er verder geen last van te hebben. Think again: ook na het oproken blijft zo’n roerloos restje sigaret gevaarlijk voor mens én dier.

Regenwormen zijn ‘de sigaar’

Wie wat karmapunten wil scoren na het lezen van deze inleiding door de stoep sigarettenvrij te maken, doet dat best mét handschoenen en zonder in de ogen te wrijven. “Sigarettenpeuken zijn namelijk acuut giftig voor de mens doordat de filter doordrenkt is van nicotine”, legt Sandrine Poilpré uit aan Le Monde. Haar bedrijf EcoMégot helpt festivals, steden en organisaties met het opruimen van die peuken.

Daarnaast zijn de peuken ook gevaarlijk voor het milieu. Behalve nicotine bevat een restjessigaret nog meer dan 2.500 andere giftige moleculen. Die zorgen ervoor dat rookresten de dood van menig regenworm en onkruid op hun geweten hebben.

Een sigaretje onder water

Hoe komt dat? Een sigarettenpeuk bestaat voor 75% uit de filter van een sigaret, die op zijn beurt gemaakt is uit… plastiek. Wanneer die peuken op de grond of in een niet-overdekte asbak natgeregend worden, komen heel wat microplastics vrij. De chemische cocktail kan zich op die manier als een lopend vuurtje verspreiden. Opruimen is dan al een verloren zaak.

Doordat de rookrestanten zo licht zijn, brengen regen en wind ze makkelijk in de riool. Langs die ietwat smerige weg komen ze in betere oorden terecht: onze zeeën én oceanen. Peuken zijn bovendien ook het meest gevonden vuilnis op Europese stranden.

Wat we best kunnen doen om onze omgeving iets schoner te maken? Stoppen met roken, uiteraard. Iets te drastisch? Je sigarettenpeuk in een overdekte asbak gooien of een zogenaamd ‘zakasbakje’ meedragen kan ook al tellen.