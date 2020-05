Daarom ging verleider Nick na enkele dagen alweer naar huis

Op het onvolprezen ‘Temptation Island’ zijn er altijd enkele verleiders die weinig in de aandacht komen. Zo ook de 23-jarige Nick, die na enkele dagen alweer naar huis vertrok. Nu weten we dankzij Roshina ook waarom.

Het was je waarschijnlijk ontgaan, maar in de laatste aflevering van ‘Temptation’ was er op het resort van de vrouwen één verleider minder. Nick, die later was toegekomen, had namelijk ook al z’n biezen gepakt.

Roshina

In een interview met RTL Boulevard vertelde Roshina waarom Nick het eiland vroegtijdig verliet. “Nick werd naar huis gestuurd nadat ik ruzie met hem kreeg”, aldus de wederhelft van Karim. “Nick had gemene dingen gezegd over Grigor. Hij zei dat hij homo is en dat hij maar uit de kast moet komen.”

Buitengesloten

Na dit voorval werd Nick door de andere verleiders en de dames buitengesloten. De groep zat al een week samen in de villa en koos de kant van verleider Grigor. “Daarna was hij een beetje buiten de groep gevallen en werd hij een beetje buitengesloten. Waardoor we het eigenlijk niet echt hebben doorgehad dat hij weg is gegaan. Hij was opeens gewoon weg”, besluit Roshina, die in hetzelfde gesprek zei nog steeds samen te zijn met Karim.