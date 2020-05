Moeder (55) en dochter (19) douchen nog elke dag samen: “Ik zie er niets mis mee”

Een Amerikaanse vrouw doucht nog steeds met haar 19-jarige dochter. Hoewel haar vriend het er een beetje lastig mee heeft, blijft ze het doen. “De beste manier om aan onze dag te beginnen, is samen een douche nemen”, klinkt het.

Mary is 55, haar dochter Brittani telt 19 lentes. Brittani woont nog thuis bij haar moeder in Florida, wat heel normaal is. Iets ongewoner is het feit dat ze elke dag samen douchen. Dat doen ze al sinds Brittani vijf jaar was en paniekaanvallen kreeg van warm water. “Zo is het eigenlijk begonnen. Ik wilde haar geruststellen en dat is al die jaren zo gebleven. De beste manier om aan onze dag te beginnen, is samen een douche nemen. Ik hou van haar en zie er niets mis mee. Ik had niet verwacht dat ik zo’n hechte band met mijn dochter zou hebben, het is er gewoon van gekomen”, vertelt ze in het TLC-programma ‘sMothered’.

Verlatingsangst

Brittani houdt ervan dat Mary haar wast. “Als ze mijn haar of mijn lichaam wast, voel ik me op mijn gemak. Ik ben ook nog maar 19 en ben het huis nog niet uit. Mocht dat wél het geval zijn, dan zou ze waarschijnlijk sterven van verlatingsangst”, lacht ze.

Op eigen benen staan

De vriend van Mary, Frank, vindt echter dat het tijd wordt dat Brittani op haar eigen benen leert staan, al zal dat niet snel gebeuren. “Het heeft al voor wrevel gezorgd in onze relatie, maar hij moet het accepteren. Hij weet dat ik van hem hou, maar ik hou meer van mijn dochter. Ze is mijn leven”, besluit ze.