Hongarije verbiedt officiële geslachts- en naamsverandering bij transpersonen

Terwijl vorige zondag nog de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie plaatsvond, verbood Hongarije eergisteren de officiële geslachts- en naamsverandering bij trans- en intersekse personen. Het Hongaarse parlement keurde daarvoor artikel 33 van de omnibuswet goed, waardoor het nu onmogelijk is om die gegevens aan te passen op ambtelijke documenten. Volgens ZiZo-Magazine, het Vlaamse holebi- en transgendertijdschrift van Çavaria, misbruikt premier Victor Orbán de coronacrisis om de wet door te voeren.

Hoewel een geslachtsoperatie nog altijd mogelijk is in Hongarije, zal de naam en het geslacht van trans- en interseksuele personen ongewijzigd blijven op officiële documenten, zoals hun identiteitskaart en behaalde diploma’s. Door een wetswijziging werd het meer flexibele ‘geslacht’ aangepast naar het onveranderlijke ‘geslacht bij geboorte’. Bijgevolg kan de genderidentiteit waarmee Hongaarse transgenders zichzelf identificeren niet meer wettelijk erkend worden. Dat zal een enorme druk leggen op hun mentale gezondheid, aangezien ze hier sowieso vaak al mee worstelen. Verschillende LGBTI+-rechtenorganisaties (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex) vrezen ook dat de nieuwe wet zal leiden tot meer discriminatie en stigmatisering in het publieke leven.

Terugdraaiing van LGBTI+-rechten en discriminatie

Sinds de coronacrisis in het land is, heeft de Hongaarse Premier Victor Orbán de totale beslissingsmacht. Hij regeert per decreet, waardoor het parlement niet meer kan ingrijpen. Hij maakte van die gelegenheid gebruik om de wetswijziging in te voeren en haalde het met 133 stemmen tegenover 57. Ook de oppositiepartijen konden er niets tegen doen, omdat zijn politieke partij Fidesz een tweederdemeerderheid heeft in het parlement.

Volgens LGBTI+-rechtenorganisaties, zoals de Hongaarse Transvanilla Transgender Association gaat de wet in tegen nationale en internationale mensenrechten en wordt het zelfbeschikkingsrecht van transpersonen hierdoor geschonden. Ze zeggen daarom het wetsvoorstel te zullen aanvechten in het Grondwettelijk Hof van Hongarije. Het Hof reageerde zelf ook al en stelt dat de verandering van de naam en het geslacht van transpersonen een fundamenteel recht is. Ze vrezen dat de afschaffing tot stigmatisering en discriminatie zal leiden in het sociale en economische leven.

Beiden staan niet alleen, want internationale organisaties, zoals Transgender Europe, ILGA-Europe en Amnesty International, spraken zich eveneens negatief uit over de ophefmakende wet. ILGA-Europa gelooft dat transpersonen nu in hun alledaagse leven veel meer in aanraking zullen komen met intimidatie en geweld, bijvoorbeeld als ze naar de bank gaan of voor een job solliciteren. Ook Krisztina Tamas-Saroy van Amnesty International Hungary denkt dat de discriminatie zal toenemen. Bovendien vermoedt ze dat de wet het intolerante en vijandige milieu waarmee de LGBTI-gemeenschap nu al geconfronteerd wordt enkel zal versterken.

Ook in eigen land gaan stemmen op om dat onrecht niet zomaar te laten gebeuren. ZiZo-Magazine sprak met Petra De Sutter, Europees parlementslid voor de partij Groen. Zij beschouwt de invoering van de wet als “een historische zwarte dag voor de Europese Unie (EU), voor het eerst zetten we een stap terug en worden verworven LGBTI-rechten teruggedraaid in een EU-lidstaat.” Daarnaast is het problematisch dat de EU zelf weinig kan doen volgens De Sutter, aangezien “elke lidstaat het recht heeft om bepaalde waarden, die ze belangrijk vinden, te verankeren in hun wetgeving.” Enkel als er in Hongarije een inbreuk op de discriminatiewet wordt vastgesteld op basis van seksuele oriëntatie of genderidentiteit zullen ze actief kunnen optreden.

Dat houdt mensen op sociale media niet tegen om hun kritiek te uiten. Vooral op Twitter leeft het protest onder de hashtag #drop33 naar het beruchte wetsartikel. Daar staat het vol van de filmpjes waarin mensen wereldwijd een blad met het getal 33 op verfrommelen.

#Hungary is about to ban transgender people from having their gender identity recognised before the law. The parliament must #drop33 and ensure the rights of transgender people are respected. pic.twitter.com/oNQS5G397c — Oksana Pokalchuk (@OPokalchuk) May 18, 2020