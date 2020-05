Zo krijgen je kinderen meer vitamientjes binnen

Nu we met z’n allen opgesloten zitten in ons kot, voelen veel ouders de druk om hun kinderen de meest gezonde bordjes voor te schotelen, ook al is dat nog steeds niet even vanzelfsprekend. Daarom zette Hello Fresh enkele tips op een rijtje, waardoor jouw kroost in een wip wat meer groenten en vitamientjes naar binnen kan lepelen.

Kinderen als sous-chef

Kinderen achter het fornuis hoeft niet altijd te betekenen dat ze met levensbedreigende materialen aan de slag moeten gaan. Er zijn heel wat andere klusjes waar ze bij kunnen helpen. Denk daarbij aan groenten wassen, pitjes uit paprika’s halen of het persen van citrusvruchten. Het helpen in de keuken geeft kinderen een goed gevoel, en bovendien leren ze daarbij ook de ingrediënten kennen waardoor ze deze achteraf ook gemakkelijker zullen eten.

Pureer of mix je groenten

Een klassieker, maar wel eentje die meestal werkt, is om je ingrediënten te pureren of te mixen. Maak je bijvoorbeeld aardappelpuree, meng daar dan ook eens gepureerde bloemkool onder. Niemand die het ziet en haast proeft. Staan er nog eens huisgemaakte pizza’s op de menu? Gebruik in plaats van pizzadeeg, eens een groentebodem. Leuk om te maken, minstens even lekker en veel gezonder.

Spelen met het eten

Iets wat leuk en ongewoon is, trekt de aandacht van kinderen. Dat geldt ook zo voor eten. Hoewel veel ouders hun kinderen net leren om niet met eten te spelen, raadt HelloFresh dit voor een keertje toch aan. Laat je kinderen knutselen met eten zodat ze zelf de ingrediënten leren kennen en voelen. Hier zijn tal van leuke en lekkere mogelijkheden in. Maak bijvoorbeeld een schildpadje van kiwi en druiven, wedden dat ze het eens willen proeven?

Speel in op de rijke fantasie van kinderen



Maak van de gerechten iets spannends. Bedenk leuke verhaaltjes waarbij de groenten een spannende rol hebben, en dus interessant worden voor kinderen. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van de aardappelpuree die tot vulkaan wordt omgebouwd door een lekker sausje. Laat je fantasie op de vrije loop!

Gebruik fruit en groenten ook voor zoete recepten



Kinderen houden van zoetigheden, chocoladebars of frisse ijsjes. Hoe zoeter, hoe lekkerder. Speel hierop in, maar verwerk in het recept ook fruit of groenten. Meng bijvoorbeeld onder het beslag van je muffin een geraspte wortel of courgette. Dompel je huisgemaakte granolabar in een chocoladedip en werk af met snoepoogjes. Of mix je fruit tot een smeuïge massa en giet deze in ijsvormpjes. Voor je het weet, zijn die porties vitamen zo binnen!