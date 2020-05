‘Thuis’-actrice Vanya Wellens: “Mocht ik zoiets zien, ik zou meteen de politie verwittigen”

Actrice Vanya Wellens, die de rol van Femke vertolkt in ‘Thuis’, volgt de coronamaatregelen erg strikt op. Ze is dan ook niet te spreken over mensen die de regels aan hun laars lappen.

De coronacrisis en de lockdown die daarmee gepaard gaat, is onaangenaam voor iedereen. Ook Vanya Wellens vindt het jammer dat ze weinig sociaal contact mag hebben, maar de 40-jarige actrice beseft maar al te goed hoe gevaarlijk het virus is en doet haar uiterste best om de coronamaatregelen op te volgen. “Ik ben bang. Ik ben één keer langs m’n papa gereden, maar dat beperkte zich tot een kort momentje op grote afstand van elkaar in de tuin. Ik vind het gewoon te vroeg om me nu al onder andere mensen te mengen. Hoe besmettelijk is dit beest echt? Volgens mij weten we dat nog niet. Ik merk het goed genoeg, als ik al eens van de winkel kom, voel ik me een tijdlang ongerust. Laat staan dat ik nu aan het shoppen zou slaan. Vergeet het! Ik bestel wel online. Bezoek wil ik ook nog niet over de vloer, hier is sinds 13 maart niemand meer geweest, en da’s goed zo. Ik weet wel al met wie ik eerst zal afspreken als alles wat duidelijker is: m’n beste vriendin met haar dochtertje”, vertelt ze in Dag Allemaal.

“Egoïstisch en onverantwoord”

Vanya begrijpt niet dat er nog steeds mensen zijn die de waarschuwingen in de wind slaan. “Ik las dat er in Grimbergen, waar ik nu woon, een pv is uitgeschreven voor een bbq-feestje met twaalf mensen. Zó egoïstisch en onverantwoord. Mocht ik zoiets zien, ik zou niet aarzelen om de politie te verwittigen. Alleen voor groepjes spelende kinderen heb ik enig begrip, ik weet hoe moeilijk zij het nu hebben”, besluit ze.