Nieuw-Zeeland denkt na over vierdaagse werkweek door coronacrisis

In Nieuw-Zeeland denkt men aan een werkweek van vier dagen, om de door de coronacrisis zwaar getroffen economie aan te zwengelen. Ook premier Jacinda Ardern is gewonnen voor het idee en spoort de werkgevers in haar land aan, na te denken over de invoering van de vierdaagse werkweek en andere flexibele arbeidsmodellen.

Het idee kwam er nadat veel Nieuw-Zeelanders aan premier Arden hadden verteld dat ze meer in eigen land zouden reizen, mochten ze meer flexibele werkuren hebben. Nieuw-Zeeland wordt op dit moment ook zwaar getroffen door de coronacrisis. De grenzen van het land zijn nog altijd gesloten en veel inwoners moeten de buikriem steeds nauwer aanhalen.

Gelukkiger en productiever

Het is niet de eerste keer dat Nieuw-Zeeland in de kijker staat door de vierdaagse werkweek. De Nieuw-Zeelandse vermogensbeheerder Perpetual Guardian zorgde in 2018 wereldwijd voor ophef, toen het bedrijf de vierdaagse werkweek invoerde. Volgens de stichter van het bedrijf kan het model een oplossing zijn om de economie van Nieuw-Zeeland er na de coronapandemie weer bovenop te helpen. De omschakeling heeft zijn werknemers gelukkiger en productiever gemaakt en hun mentale en lichamelijke gezondheid heeft een boost gekregen, luidt het.