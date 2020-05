Dit is de beste debuutsingle aller tijden

‘Baby One More Time’ van Britney Spears is de ’beste debuutsingle aller tijden’. Dat vindt alvast het muziektijdschrift Rolling Stone. Het nummer van de 38-jarige Amerikaanse zangeres is intussen ruim 20 jaar oud.

“Het is één van die popmanifesten die een nieuw geluid, een nieuw tijdperk, een nieuwe eeuw aankondigen. Maar vooral een nieuwe ster”, motiveert het iconische magazine haar keuze.

‘Baby One More Time’ staat gans bovenaan de lijst van ’100 beste debuutsingles aller tijden’. ‘I Want You Back’ van de Jackson 5 en ‘Anarchy in the U.K.’ van de Sex Pistols mogen mee op het podium.

Kindsterretje

‘Baby One More Time’ kwam uit toen Spears 17 jaar oud was. Het is de vijfde bestverkochte single van een vrouwelijke artiest. Internationaal stond het nummer in bijna elke hitlijst op de eerste positie. Het liedje is ook verscheidene keren gecoverd, onder meer door Travis en Fountains of Wayne.