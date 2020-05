Met een partytent wordt aan winkelend publiek een comfortabele wachtruimte geboden

Om anderhalve meter afstand van elkaar te houden, is er slechts een beperkt aantal klanten in een winkel mogelijk. Dat heeft regelmatig een wachtrij voor de ingang tot gevolg. Hoe bied je deze mensen een schaduwrijke en droge ‘wachtkamer’ aan? De partytent is de oplossing.

De anderhalve meter maatschappij vraagt om een creatieve oplossing voor wat eerder zo eenvoudig leek. Denk aan restaurants die ondanks de strenge maatregelen toch een manier vinden om in beeld te blijven bij het publiek door maaltijden te gaan bezorgen. Denk aan het organiseren van online wijnproeverijen en een live 1-op-1 videobezoek aan een te koop aangeboden woning.

Waar je in eerste instantie denkt aan ‘deze bedrijfsactiviteit ligt nu stil of is buiten beeld’ blijkt deze, door het product op een andere manier in te zetten of aan te bieden, juist in deze coronatijd van nut te zijn. Dat geldt ook voor het aanbieden van partytenten. Niet voor feestjes of bedrijfsmeetings, maar voor het wachtend winkelend publiek of zelfs als terrastent voor de horeca!

Een partytent is de ideale droge en schaduwrijke oplossing voor de wachtrij

Een wachtrij voor de supermarkt is allang niet vreemd meer in deze coronatijd. Ook andere winkels laten slechts een maximumaantal mensen binnen, waardoor daar zich eveneens regelmatig wachtende mensen voor de ingang verzamelen.

Om ook in dit geval contact zoveel mogelijk te vermijden en op gepaste afstand van elkaar te blijven, is het aan winkeliers om dit zo effectief mogelijk te organiseren. Dat stelt ondernemers nogal eens voor kopzorgen. Hoe houd je mensen op anderhalve meter afstand van elkaar, achter en naast elkaar? Hoe zorg je ervoor dat mensen vooral geduldig blijven wachten, ook als het regent of als ze in de felle zon staan?

Door een ruime partytent of meerdere tenten voor de ingang van een supermarkt of winkel te plaatsen, wordt wachtenden een rustige plaats geboden om in een rij te staan, met in achtneming van de anderhalve meter afstand tot elkaar. Op deze manier staan de mensen droog mocht het regenen en staan ze ook niet in de felle zon. De ideale droge en schaduwrijke oplossing! En met een easy up partytent staat je tent al binnen 30 seconden, door het slimme scharnierframe!



Creëer een in- en uitgang

Een enkele partytent is al snel drie bij zes meter groot. Het is goed mogelijk om zowel een tent als ingang en een tent als uitgang te creëren of twee tenten achter elkaar of naast elkaar om nog meer ruimte te scheppen. Ook een reeks van meerdere tenten langs een gevel is mogelijk zodat de rij zich als vanzelf vormt. Op deze manier wordt voor het winkelend publiek een toegang gecreëerd zodat zij op deze manier veilig en coronaproof kan winkelen.

Partytent biedt winkelier en klant veiligheid en ontspanning

Met de partytent is het publiek gevrijwaard van weersinvloeden en het biedt de mogelijkheid om de juiste afstand van elkaar te houden. Dat geeft de winkelier een ontspannen gevoel en het publiek weet zich op gepaste afstand veilig op te stellen. Geduldig wachten tot je binnen mag is dan geen opgave meer.