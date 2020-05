“Kleine honden hebben vaak last van knallende koppijn”

Kleine honden kampen met fysieke problemen waar baasjes of zelfs dierenartsen vaak niet van op de hoogte zijn. Dat zegt de Nederlandse stichting Dier&Recht. Volgens de stichting gaat het dan voornamelijk om chihuahua’s, dwergkeesjes en andere kleine honden.

Kleine hondjes zijn de perfecte gezelschapsdieren, maar wat veel baasjes, fokkers en zelfs dierenartsen niet weten, is dat hun leven niet alleen maar rozengeur en maneschijn is. Deze kleine hondenrassen hebben namelijk vaak last hebben van chronische koppijn omdat hun schedel te klein is voor hun hersenen. Dit kan zelfs leiden tot uitpuilende ogen en problemen met het gebit.

Ernstige gezondheidsproblemen

“Er lopen ontzettend veel chihuahua’s en dwergkezen rond met knallende hoofdpijn zonder dat hun baasjes dit weten”, zegt Kelly Kessen, die als dierenarts verbonden is aan Dier&Recht. De stichting gaat daarom vanaf nu voorlichting geven, want het moet duidelijk worden dat het fokken van ‘miniatuurhondjes’ ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakt.

Platte snuit

Eerder werd ook al duidelijk dat ook andere hondenrassen gezondheidsproblemen hebben doordat ze gefokt worden. Zo zorgt een platte snuit bijvoorbeeld voor ademhalingsproblemen. Daarom geldt er in Nederland sinds april een verbod voor het fokken van honden van een platte snuit.